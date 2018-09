Srđa Simunović za "Vijesti": Solo album najveći izazov u karijeri

Srđa Simunović dobro je poznat crnogorskoj rok publici, prije svega kao bubnjar, jedan od osnivača i autora u veteranskom pank sastavu iz Nikšića DST. Sada je odlučio da pokaže svoj autorski potencijal u punoj raskoši objavivši EP “Horizont događaja”, koji najavljuje njegov predstojeći solo album. EP je dostupan za preslušavanje na YouTube servisu, a nikšićki muzičar pričao je sa “Vijestima” o svom novom projektu.

Otkud ideja o solo albumu, koliko dugo se to već kuvalo u tebi?

Prvo, želim da se zahvalim svima koji su mi iskreno čestitali na ovom ostvarenju. Od samog starta mog druženja sa muzikom i instrumentima imao sam potrebu, nagon da je istražujem na svoj način. Otac je bio nastavnik gitare u muzičkoj školi, pa su mi mnogi instrumenti bili dostupni. Neke sam zavolio prije, neke kasnije. I tako godinama autorski angažovan i kroz DST, stvarao sam i neku drugačiju muziku koja je isplivavala iz mene. U međuvremenu je sve više sazrijevala u meni i odlučio sam da njene vibracije pustim u zrak kao samostalan projekat.

Kad i kako je nastajao, sa kim si sarađivao na njemu ili ti sve sviraš i pjevaš?

Kao autor ovog materijala imao sam jako kompleksnu ulogu ovaj put i to je u mojoj dosadašnjoj karijeri bio i najveći izazov. Važno je napomenuti da iako sam na albumu pjevao i svirao dosta toga, imao sam i tim koji je pomogao da se to što bolje snimi: Bojan i Dušan Dobrilović, Veljko Vučurović, Filip Vulanović, Dejan Popović.Tako da su dali svako svoj doprinos i ponosan sam na to druženje. Materijal je nastajao u tišini, velikim dijelom u prirodi, u posmatranju i preispitivanju, percepciji doživljenog i zamišljenog, u periodu od posljednjih četiri, pet godina uglavnom.

Za one koji još nisu čuli pjesme, kako bi okarakterisao njihovu tematiku i zvuk, koliko su bliski onome što radi DST – pošto ima i sličnosti, ali i dosta razlike?

Kompletniji utisak će se steći kada budem imao sve pjesme na albumu kao zaokruženu cjelinu. Bliske jesu DST-u, jer sam u njemu uz druge kolege jedan od autora, pa se osjećam i ja. Taj bend je pomogao da se izgradim. Razlika je u tome da moj solo album diše baš onako kako sam ga i stvarao i ima isključivo ličnu odgovornost.

Trenutno si objavio pet pjesama od ukupno 16, kad možemo da očekujemo ostatak materijala, u kojim periodima ćeš ga objavljivati i kako?

Producent mog EP-a, ovih pet pjesama, moj prijatelj Vladimir Perišić je trenutno van Crne Gore. Dobio je zaposlenje na brodu i ja mu želim svu sreću.Tako da sam na neki način iz objektivnih razloga prinuđen da za sada ponudim samo ovih pet pjesama kao uvod u moju priču. S obzirom da je to i finansijski ogroman teret za jednog čovjeka, to je to u ovom trenutku. Sada sam okupiran tim kako dovršiti cijeli album, u digitalnoj formi i na CD-u, da li kao samoizdanje ili pod nečijom etiketom vidjećemo. Jer kažem, situacija se komplikuje iz razloga što ću najvjerovatnije biti prinuđen da tražim novog producenta, a to sa sobom vuče nove otežavajuće okolnosti. Ali vidjećemo. Ostale pjesme su usnimljene i čekaju, pa ću tražiti načina kako dalje.

Da li se može očekivati i neki spot, da li planiraš nastupe na kojima bi promovisao ovo izdanje?

Možda se i dogodi.Ono što mi je u ovom trenutku jako važno je da pomenem ljude koji su pomogli. Uz one koje sam već pomenuo želim posebno da se zahvalim i Ivanu Peroviću, Draganu Lučiću, Daliboru Pekoviću Čodi, Ivanu Goloviću, Milošu Zviceru, Igoru Rosandiću Rolu, Nikoli i Mirku Simaniću, Predragu Batu Njunjiću, Saši Pejoviću, Srelu Nediću, Ivanu Radojičiću, Milošu Mićunoviću, Bojanić Bojanu, Peđi Kovačeviću, Momčilu Zekoviću Zeku....Svi oni znaju na koji način su pomogli. Ali i onim drugima koji su imali dobru volju i pokazali interesovanje, mada ne i mogućnosti u tom momentu.

Kako gledaš na nove generacije na nikšićkoj sceni?

Jako pozitivno i nimalo ne bih lokalizovao priču. Novi ljudi, nova energija i samo neka izgaraju. Ali ne bi trebalo zaboraviti ni one starije, mislim da svi zaslužuju više prostora i podrške. U nekima od nas će je uvijek imati. I ne samo bendovi i pojedinci iz Nikšića, već poštujem svu umjetnost iz naše zemlje, jer smatram da smo jedno.

Ima li nešto novo kad je DST u pitanju i da li si zadovoljan kako je prošao posljednji album?

Trenutno energiju usmjeravam ka ovom mom albumu. Da neko vrijeme posvetim i sebi. A za DST sam tu, to je neupitna stvar. Što se tiče albuma “Stvarnost je u nama”, nisam mjerodavan da pričam o tome, s obzirom da sam jako samokritičan i vječito u introspekciji. Smatram da je mišljenje publike ipak presudno. Stvar je ukusa, ili vam se nešto sviđa ili ne. Poštujem oba mišljenja, ali je važno u svemu naći novi izazov i nastojati pomjerati granice za korak dalje. Radiš kako umiješ i voliš, a za tuđi ukus nisi odgovoran.

