Abas: Jevreji proganjani zbog povezanosti sa zelenaštvom; Netanjahu: Abas pokazao neznanje i bezobrazluk

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu danas je kritikovao palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa zbog nedavnog govora u antisemitskom tonu, povezavši Jevreje s pozajmljivanjem novca.

Abasovi pogledi na Holokaust dugo su sumnjivi zbog njegove doktorske disertacije u kojoj je doveo u pitanje broj Jevreja ubijenih tokom Drugog svjetskog rata, tvrdeći da ih je ubijeno manje od milion, a ne šest miliona.

"Abu Mazen (Abas) je održao još jedan antisemitski govor", rekao je Netanjahu, dodavši da je Abas, pokazajući "neznanje i bezobrazluk, tvrdio da su Jevreji u Evropi proganjani i ubijani ne zato što su Jevreji, već zato što su umiješani u pozajmljivanje novca s kamatom".

Izraelski lider je ocijenio da je Abas još jednom izgovorio "najodvratnije antisemitske parole" i da je poricao Holokaust, prenijeli su izraelski mediji.

"Pozivam međunarodnu zajednicu da osudi Abu Mazenov težak antisemitizam", rekao je Netanjahu, dodavši da je vrijeme da nestane antisemitizam u svijetu.

U govoru na sastanku Palestinskog nacionalnog saveta u Ramali, na Zapadnoj obali, u ponedjeljak, Abas je rekao da su evropski Jevreji masakrirani zbog svog "društvenog ponašanja povezanog sa zelenaštvom".

"Od 11. veka do Holokausta koji se dogodio u Njemačkoj, Jevreji koji u se preselili u Zapadnu i Istočnu Evropu su bili izloženi masakru svakih 10 do 15 godina. Zašto se to događalo?" - upitao je Abas i odgovorio da to nije bilo zbog njihove vjere.

Tu njegovu izjavu osudio je i izraelski ministar obrazovanja Naftali Benet koji je rekao da je Abas "utonuo u antisemitizam od glave do pete".

Predsjednik izraelskog parlamenta - Kneseta, Juli Edelštajn je rekao da je Abasa "mali i beznačajan čovjek", da je posljednjih dana otkrio šta stvarno misli o Izraelu i Jevrejima, i da finansira porodice terorista koji masakriraju Izraelce.

Zamjenica ministra spoljnih poslova Izraela, Cipi Hatoveli je rekla da Abas "otkrio svoju pravu prirodu" i da je "vođa onih koji huškaju protiv postojanja jevrejske države".

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)