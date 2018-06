Abas odbija Trampov plan za pojas Gaze

Palestinsko rukovodstvo odbija plan administracije predsjednika SAD Donalda Trampa da da rehabilituje pojas Gaze jer vjeruje da mu je namjera da stvori jaz između te i druge palestinske teritorije Zapadne obale, naveo je danas portparol palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa u saopštenju.



U saopštenju Nabila Abu Rudejnea optužuje se američka administracija da radi s Izraelom na odvajanju Gaze od Zapadne obale i da to prikriva "humanitanrom pomoći ili rehabilitacijom" s ciljem da uništi palestinsku borbu za okončanje okupacije i osnivanje palestinske države.



Palestinci smatraju, dodaje se u saopštenju, da Vašington teži da pretvori Gazu u humanitarno pitanje umjesto političko.



Saopštenje je izdato, kako se vjeruje, u odgovoru na izvještaje u izraelskim medijima da SAD teže da rehabiltuju Gazu donacijama iz zemalja Zaliva, a prije svega Saudijske Arabije i Katara.



"Palestinsko rukovodstvo upozorava zemlje u regionu da ne sarađuju s potezom čiji je cilj da se izazove podela Gaze i Zapadne obale i dovede do koncesija u odnosu na Jerusalim i sveta mjesta", navodi se u saopštenju i dodaje da je Abasova pozicija jasna, da nema države u Gazi i nema države bez Gaze i da o tome postoji palestinski, arapski i međunarodni konsenzus.



Palestinsko rukovodstvo sa Zapadne obale na kojoj dominira Abasov Fatah poslalo je slične poruke direktno zemljama koje ove nedjelje planiraju da posjete američki izlslanici Džared Kušner i Džejson Grinblat, a posebno Saudisjkoj Arabiji i Kataru.



Abas će možda poslati svoje izaslanike u te zemlje, kao i u Egipat i Jordan, da predstavi svoju poziciju.



Trampova administracija navodno pokušava da ubedi arapske monarhije da investiraju stotine miliona dolara u ekonomske projekte u pojasu Gaze kako bi se smirila bezbjednosna situacija na toj teritoriji prije predstavljanja mirovnog plana za Bliski istok.



Bijela kuća odbija da bilo šta komentriše prije posjete izaslanika.



Večeras je izraelska vojska napala infrastrukturu Hamasa u Gazi drugi put u današnjem danu.



Izrael smatra tu islamsku ekstremističku organizacijom odgovornom za puštanje zmajeva i balona sa zapaljivim materijalom preko granice u Izrael.



To je nova taktika Palestinaca u masovnim protestima koji se održavaju jednom nedjeljno na granici Gaze i Izraela.



Zmajevi i baloni izazvali su požare koji su nanijeli veliku štetu Izraelu.



Palestinci protestuju protiv izraelske i egipatske blokade Gaze kojom od 2007. godine vlada Hamas, otkako je pobijedio snage lojalne rivalskom Fatahu.



Palestince na proteste podstiče i teška ekonomska situacija, nezaposlenost koja je dostigla oko 50 posto i nestašica struje.



Oni takođe protestuju za pravo na povratak palestinskih izbjeglica na sadašnju teritoriju Izraela.

