Alžir: Srušio se vojni avion sa više od dvjesta putnika, najmanje sto poginulo

Alžirski vojni avion srušio se danas u blizini aerodroma Bufarik u blizini glavnog grada te zemlje. Kako prenosi agencija Rojters u padu aviona je poginulo najmanje 100 ljudi.

BREAKING: Nearly Hundred people killed, others injured in #Algeria after Military plane crashed near Boufarik airport: reports pic.twitter.com/5749iL1dEt