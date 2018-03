Američki komičar kupio TV kanal za vremensku prognozu

Komičar i producent Bajron Alen kupio je Weather Channel TV za 300 miliona dolara.



Allen’s Entertainment Studios Inc kupio je kanal za vremensku prognozu od Blackstone Group, Bain Capital i Comcast Corp kako bi se proširilo poslovanje Alenove filmske i televizijske produkcijske kuće, prenio je Bloomberg.



Ugovor uključuje kupovinu poznatog kanala za prognozu, ali ne i sajt weather.com i povezane mobilne aplikacije.



Cijena Weather Channel je oko 300 miliona dolara, rekla je za Bloomberg osoba koja je tražila da se ne imenuje.



"Sniježne oluje, kiša, klizišta, naši životi i bezbjednost naših porodica zavise od takve informacija. Kad se desi velika oluja, to je vremenski Super boul. I do 30 miliona ljudi gleda", rekao je Alen.



Alenova kompanija posjeduje i Comedy.tv and Cars.tv koji se distribuiraju preko interneta i plaćenih kablovskih programa.



Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)