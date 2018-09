Anarhisti napali ambasadu Irana u Atini

Desetina pripadnika anarhističke grupe Rubikon razbili su rano jutros stakla na čuvarskoj kućici ispred Ambasade Iana u Atini, a u dvorište zgrade bacili crvenu farbu, rekao je jedan policijski izvor.

"Za upad je odgovornost preuzela grupa Rubikon", rekao je za Frans pres jedan policijski zvaničnik navodeći da još niko nije uhapšen.

#Athens, #Greece: Anarchist Group Rouvikonas Attack Embassy of #Iran in response to the execution of 2 Kurdish Comrades by the Iranian Regime. pic.twitter.com/8NfbaLLqUv