AP: Kim Džong Un koristi sestru i ženu za popravljanje imidža

Sjevernokorejski lider Kim Džong Un se sve više pojavljuje sa mlađom sestrom, jednom od zvijezda zimske olimpijade u Pjongčangu gdje je boravila kao njegov izaslanik, i ženom, nekadašnjom pjevačicom.



Izgleda kao da Kim pokušava da stavljanjem žena iz svog života u prvi plan poboljša imidž svoje vlade, piše Asošiejted pres.



Iako je sam Kim Džong Un zasigurno jedina "zvijezda predstave" u Sjevernoj Koreji, u okviru njegove "ofanzive šarmom" značajnu javnu ulogu imaju sestra Kim Jo Džong i supruga Ri Sol Dju. Trenutak u kome se one pojavljuju na javnoj sceni nagoviještava da se sjevernokorejski lider nada da će predstavljanjem svijetu nježnijeg lica režima promijeniti spoljni pogled, iako ne i unutrašnju politiku, navodi ta agencija.



To bi se moglo pokazati kasnije u aprilu, kada će se Kim po prvi put sastati s južnokorejskim predsjednikom Mun Džae-inom. Južnokorejski mediji navode da Kim planira da na samit u Demilitarizovanoj zoni između Severa i Juga 27. aprila povede i ženu.

Foto: Beta-AP

Ukoliko se to desi, biće u skladu s novim ponašanjem Sjeverne Koreje.



Ri je bila s Kimom u njegovoj iznenadnoj posjeti Kini zbog sastanka s kineskim predsjednikom Si Djinpingom prošlog mjeseca i izgledala je prilično elegantno pored muža. Poslije sastanka s Munom, Kim bi trebalo da se sretne i sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom u maju i junu, što, kako navodi AP, daje mogućnost za neiscrpan izvor "klikbejt" (clickbait) vijesti - susret Ri Sol Dju i Melanije Tramp.



Međutim, kako piše AP, možda još nije došlo vrijeme za to.



Odnos Sjeverne Koreje prema konceptu prve dame je prilično komplikovan. I otac i deda Kim Džong Una su imali više supruga a lični detalji članova porodice Kim je propaganda Sjeverne Koreje tretirala s najvećom diskrecijom.



Ri, ipak, djeluje kao stvorena za tu ulogu, budući da se lijepo osijeća pod reflektorima, da je staložena i obično obučena u skupu odjeću. Od malih nogu se bavila muzikom i pjevala u muzičkoj grupi "Unhasu orkestar" prije nego što se udala za Kima.

Foto: Beta-AP

Bila je u grupi odabranih mladih žena poslatih u Južnu Koreju da navijaju za sjevernokorejski tim na šampionatu Azije u atletici 2005, što govori da je položaj njene porodice dobar. Vjeruje se da ima 28 godina, ali se malo šta drugo o njoj zna.



Dok je identitet Kimove majke, žene prethodnog sjevernokorejskog lidera Kim Džong Ila, dugo bio čuvan kao državna tajna, Kim Džong Un se sa svojom ženom pojavljivao prilično često otkako su prvi put zvanično vijeni zajedno, prilikom posjete zabavnom parku 2012. Bila je pored njega i kada je nekadašnji američki košarkaš Denis Rodman pevao rođendansku pjesmu sjevernokorejskom lideru 2014.



Nekoliko dužih odsustava su najvjerovatnije bila posljedice trudnoće. AP navodi da Kim i Ri prema izvještajima imaju troje djece iako to nikada nije zvanično potvrđeno.



Ri je ove nedjelje dobila dodatno priznanje pošto je oslovljena s "duboko poštovana prva dama".



Prema navodima južnokorejskog lista Čosun ilbo, sjevernokorejski mediji taj naziv nijesu koristili od 1974, kada je tako nazvana Kim Song Ae, druga žena osnivača države Kim Il Sunga. Ri je prethodno bila nazivana jednostavno "drugarica Ri".



Kimova mlađa sestra je, piše AP, takođe na scenu izašla u velikom stilu.



Do toga je došlo u februaru, kada je postala prvi član porodice Kim koji je bio na Jugu od Korejskog rata da bi prisustvovala ceremoniji otvaranja zimske olimpijade. Tamo je ekspresno postala zvijezda.

Foto: Beta-AP

U jednom od najznačajnijih momenata, Mun Džae-in je ustao da bi se rukovao s njom kad su sportisti sa Sjevera i Juga zajedno ušli na Olimpijski stadion, dok je potpredsjednik SAD Majk Pens bezizražajno sjedio u blizini.



Vjeruje se da je 30-ogodišnja Kim Jo Džong najbliža savjetnica svog brata, što podsjeća na odnos Kim Džong Ila i njegove sestre Kim Kjong Hui. Sadašnji lider i njegova sestra su kao djeca nekoliko godina proveli u Švajcarskoj, a vjeruje se da u njene dužnosti spadaju održavanje javnog imidža i kulta ličnosti Kim Džong Una.



Prije Igara u Pjongčangu, njena javna pojavljivanja su bila izuzetno ograničena, državni mediji joj gotovo nikada nijesu pominjali ime ni objašnjavali porijeklo. Zbog toga, navodi AP, sasvim je moguće da do prikazivanja snimaka iz Pjongčanga najveći broj Sjevernokorejaca nije znao ko je ona.



To, piše AP, svakako više nije slučaj.



Njen povratak iz Južne Koreje je bio na svim naslovnim stranama, a bila je uz brata i tokom posjete južnokorejske delegacije u martu.



Sestra i žena Kim Džong Una su se u nedjelju ponovo našle u partijskim medijima, jer su dočekale visoku kinesku delegaciju i gledale izvođenje "Žizele" Kineskog nacionalnog baleta.



To je, zaključuje AP, takodje neka vrsta prekretnice, kao za sada jedini put da se "duboko poštovana prva dama" pojavila u državnim medijima a da na događaju kom je prisustvovala nije bio i Kim Džong Un.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)