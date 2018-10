Arifi: Dijalog "umro", kriva srpska strana

Šef kosovske delegacije u tehničkom dijalogu Prištine i Beograda Avni Arifi izjavio je da je dijalog "umro".

On je naveo da se to dogodilo u trenutku kada srpska strana nije prihvatila da sprovede preostale sporazume.

Od marta u Briselu nije održan nijedan sastanak između predstavnika Beograda i Prištine u okviru tehničkog dijaloga, a Arifi je za portal Lajmi.net ocjenio da je glavni razlog blokiranja srpska strana, koja nije sprovela sporazume koje su potpisali sa Kosovom, a samim tim i sporazum o energetici.

"Oni tvrde da neće nastaviti pregovore, ako se ne primijeni sporazum o Zajednici srpskih opština", dodao je on.

Prema njegovim riječima, dijalog je "umro" u trenutku kada je došao red na Srbiju da sprovede preostale sporazume.

"Od marta srpska strana blokira tehnički dijalog uz odobrenje Brisela", kazao je Arifi.

Prema njegovim riječima, Srbija sa takvim ponašanjem pokazuje da je ista kao što je bila i devedesetih godina 20. vijeka.

"Ponašanje Srbije u tehničkom dijalogu pokazalo je da Srbija uopšte nije zainteresovana za dijalog, ali je zainteresovana da obmanjuje svakog da je navodno miroljubiva, ali u stvari to je ista Srbija devedesetih", rekao je Arifi.

On je istakao da je vlast Aleksandra Vučića nastavak vladavine Slobodana Miloševića, i kako je rekao, ono što nije uspio da ostvari Milošević, nastoji da postigne Vučić, ali on to radi drugačijom metodom.

