"Asad je dobio rat, ali nije dobio mir"

Francuski ministar spoljnih poslova Žan-Iv le Drijan izjavio je danas da je sirijski predsjednik Bašar al Asad dobio građanski rat u svojoj zemlji, ali da neće "osvojiti" mir bez političkog rješenja uz posredovanje međunarodne zajenice.



Le Drijan je ponovio prijetnje da će zapadne zemlje uzvratiti ukoliko Asad "podlegne iskušenju" da upotrebi hemijsko oružje u borbi za sjeverni dio provincije Idlib, posljednje uporište opozicije. Očekuje se da će sirijske snage uskoro pokrenuti ofanzivu na taj dio zemlje.



Ministar je u izjavi za francuski radio Frans-Enter (France-Inter) rekao: "Asad je dobio rat, moramo to da kažemo. Ali nije dobio mir".



On je rekao da čak iako Asadove snage povrate Idlib, to neće riješiti probleme zbog kojih je izbio rat prije sedam godina.



Le Drijan je rekao da će Francuska izvršiti pritisak ovog mjeseca na Generalnoj skupštini UN za političko rješenje u Siriji i za održavanje razgovora s Rusijom, Turskom i Iranom da se navedu da upotrebe svoj uticaj na Asada da osiguraju političke pregovore posle okončanja rata.

