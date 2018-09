Atomvafen: Globalna mreža neonacističkih fanatika

Ograđeni stambeni kompleks u srcu Denvera nalazi se nadomak blještavih butika i luksuznih restorana, ali ovdje nema znakova prosperiteta. Beskućnici kampuju u blizini dok zavisnici puše krek na parkingu.

Ljudi se druže ispred ulaza zgrade uprkos podnevnoj vrelini. Atmosfera je prijateljska i izgleda da se svi međusobno poznaju. Svi, zapravo, osim starijeg, sijedog muškarca, koji se ni ne pozdravlja sa komšijama.

Kada vidite fotografije u njegovom stanu odmah vam postaje jasno zašto ovaj 66-godišnjak nastoji da ograniči kontakt sa spoljašnjim svijetom. A još jasnije kada se zaviri u njegovu prošlost, piše njemački nedjeljnik „Špigl”.

Džejms Nolan Mejson je bio ekstremista, čak, i kao tinejdžer. Pridružio se Američkoj nacističkoj partiji Džordža Linkolna Rokvela sa samo 14 godina, a 1970-i se povezao sa Nacionalnim socijalističkim oslobodilačkim frontom. Odslužio je nekoliko zatvorskih kazni - jednu zbog napada na grupu crnaca. Jednom je optužen za zlostavljanje djeteta. Tokom pretresa njegovog stana, policija je pronašla fotografije nage 15-godišnjakinje zajedno sa zastavama svastike i fotografijama Adolfa Hitlera i Jozefa Gebelsa.

Mejson je 1980-ih odlučio da fantazije o moći i nasilju objavi u knjizi, koju je nazvao „Opsada“. Ta njegova zbirka bizarnih biltena, na kojima je sarađivao sa vođom sekte Čarlsom Mensonom, puna je negiranja holokausta i napada na homoseksualce i Jevreje. U njoj poziva na osnivanje mreže decentralizovanih terorističkih ćelija i na oružanu pobunu protiv „sistema“. Mejsonov cilj je odavno je bio prenošenje netolerantnog stava na buduće generacije i dugo nije imao uspjeha. To se, međutim, promijenilo 2015. godine.

Tada je nacistička grupa Atomvafen divizija (atomwaffen na njemačkom znači atomsko oružje) osnovana na internet forumu ironmarch.org, platformi za komunikaciju neonacista iz cijelog svijeta.

Ekstremisti su otkrili Džejmsa Mejsona i bili ushićeni zbog njegovih suludih, radikalnih ideja. „Opsada“ je postala obavezno štivo, a Mejson njihov ideološki vođa. Međutim, to nije ono što ih čini tako opasnim, kazali su „Špiglu“ eksperti za desničarski ekstremizam. Članovi su dobro naoružani i spremni da upotrijebe oružje. Vjeruju da predstoji „rasni rat“ i pripremaju se u takozvanim „kampovima mržnje“. Američki vojnici, kojih takođe ima među članovima grupe, obučavaju ih za upotrebu oružja. Bivši član Atomvafena je rekao da se novi članovi moraju podvrći voterbordingu (simulacija utapanja), pored drugih sličnih iskušenja.

Prvo ubistvo se desilo 19. maja 2017. Tada je Devon Arturs (18), ubio dva cimera, Endrua Onesčuka (18) i Džeremija Himelmana (22). Sva trojica su bili članovi Atomvafena, ali je Arturs kasnije rekao da druga dvojica nisu poštovali njegovu vjeru. Ispostavilo se da se Arturs postepeno otuđio od desničarske ekstremističke ideologije grupe, preobratio u islam i počeo da simpatiše Islamsku državu.

Lider grupe Brendon Rasel je takođe živio u zajedničkom stanu i policija je našla oružje, municiju i materijal za pravljenje bombi u garaži. Prije tog otkrića, Rasel je sljedbenicima u internoj komunikaciji rekao da namjerava da digne u vazduh jednu elektranu. Osuđen je na pet godina zatvora.

Nikolas Đampa (17) je 22. decembra 2017. ubio roditelje svoje djevojke u Restonu u Virdžiniji. Bili su joj zabranili da se druži sa njim zbog ekstremističkih stavova. Đampa otvoreno priča i o divljenju Džejmsu Mejsonu i o članstvu u Atomvafenu. Nakon dvostrukog ubistva, pokušao je da oduzme sebi život.

Najnovije ubistvo se dogodilo manje od mjesec kasnije, u Lejk Forestu u Kaliforniji, a istraga još traje.

Kada su ostali članovi Atomvafena saznali da je Samjuel Vudvord uhapšen za ubistvo Jevreja homoseksualne orijentacije, počeli su da slave njegov zločin. Za početak suđenja su čak štampali majice sa njegovim likom i svastikom na čelu.

„Špigl“ piše da Atomvafen nije grupa onlajn trolova koji šire ponižavajuće slike i grafike, već propagandu unutar svog kruga na društvenim mrežama i tajnim forumima za komunikaciju. Iz tih razgovora se jasno vidi da grupa nije samo neprijateljski nastrojena prema homoseksualcima, Jevrejima i crncima nego glorifikuje desničarski ekstremistički teror i masovne ubice poput Timotija Mekveja, Dilana Rufa i Andersa Brejvika. Takođe se dopisuju sa trostrukim ubicom Teodorom Kačinskim, poznatim kao Unabomber.

U diskusijama koje su fokusirane na njihove idole, nacionalsocijalizam i nasilne video igre, mogu se naći sljedeće rečenice: „Bombardujte vaš lokalni izbjeglički centar“, „Bombarovanje policijske stanice je umjetničko izražavanje;“ i „Hoću da bombardujem federalnu zgradu“.

Njemački časopis navodi da je teško procijeniti da li su ove poruke na internetu neposredni uvod u konkretne napade. Članovi dijele linkove za arhivu, uključujući stotine dokumenta sa pripremama za oružanu borbu i terorističke napade. Među njima su priručnici u kojima se detaljno opisuje kao izvesti napad na elektranu, elektromrežu i mostove, te desetine uputstava za pravljenje bombi.

Poruke Atomvafena daju prilično zbunjujuću sliku, piše „Špigl“. Postavljaju fotografije ljudi koji su obezglavljeni ili ubijeni na neki drugi način, uključujući snimke pogubljenja koje je napravila Islamska država. Objavljuju i ekstremističke interpretacije stihova iz Kurana. U jednoj objavi, pucnjava u srednjoj školi Kolumbajn je opisana kao „savršen čin revolta“.

Grupa, takođe, ima esktremno mizogine poruke. Žene se opisuju kao „egoistične bezvrijedne sociopate“, „kurve“ i „vlasništvo“. Jedan član piše da je „svako silovanje zasluženo“. Ni pedofilija nije tabu tema.

Članovima grupe nije bilo dovoljno da čitaju „Opsadu“ nego su poželjeli da lično upoznaju autora. Pošto su ga navodno tražili godinama, 2017. su ušli u trag Džejmsu Mejsonu, koji se skrivao. Prijateljstvo se razvijalo zajedno sa poslovnim odnosom. Relativno uspješna faza Mejsonove nacističke karijere je bila odavno prošla i bio je čvrsto na putu da postane beznačajan. Međutim, mladi nacisti iz Atomvafena su krenuli u akciju ga uklope u digitalnu eru. Izvukli su Mejsonovu prašnjavu nacističku propagandu i prepakovali je pod oznakom „Kultura Opsade“. Potom su počeli da objavljuju njegove članke na novom sajtu i objavljuju podkaste sa njim.

Međutim, fokus „Kulture Opsade“ ja na Mejsonovim knjigama. Članovi Atomvafena se bave prelomom, promocijom i prodajom. Trenutno je dostupno pet knjiga, uključujući reizdanje „Opsade“ i još bizarniju kolekciju spisa u kojima Mejson trvdi da su Hitler i Čarls Menson reinkarnacije Isusa Hrista. U planu je sedam dodatnih knjiga. Štampaju se i prodaju pomoću Amazonove platforme CreateSpace.

Mejson ne razgovara sa novinarima i krije se duže od 10 godina. Za Atomvafen, saradnja sa njim je važna zato što im donosi priznanje na toj sceni. Pomaže im da privuku mlade ljude sklone nasilju i ne samo u SAD. Kult oko Mejsonove „Opsade“ je proizveo globalnu mrežu fanatika. Za neke, kontakt je ograničen na internet, ali drugi putuju svijetom da bi se sreli sa istomišljenicima.

Atomvafen divizija sada djeluje kao globalni instrument za spajanje mladih ljudi sklonih nasilju, a Džejms Mejson im služi kao inspiracija. Njegovi mladići promovišu varvarski svjetonazor i žele da budu što ekstremniji. „Špigl“ navodi da su nacisti, sa retoričke tačke gledišta, dostigli akutni nivo fanatizma i da je ostalo samo da tu mržnju pretvore u akciju.

„Mnogi od vas moraju intenzivirati svoju igru egzistencijalnog aprarthejada“, napisao je jedan član na internetu krajem jula. „Internet vam može dati samo savjete, ne iskustvo.“

Ogranci širom svijeta

Scrofa Division je osnovana u Holandiji u oktobru 2017. Prema informacijama „Špigla“, osnovala ju je grupa desničara koji se bave borilačkim vještinama. Na svojoj veb stranici, prodaju stvari koje veličaju Mejsonovu knjigu „Opsada“, poput šolja, majica i kačketa. Povezani su sa članovima Atomvafena putem društvenih mreža ali nije jasno koliko blisko.

Australijska grupa Antipodean Resistance je osnovana 2016, organizujući se takođe na forumu ironmarch.org. Blisko je povezana sa Atomvafenom. Članovi ove grupe su navodno 2017. išli u SAD da se sastanu sa Mejsonom.

