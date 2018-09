Australijanci u strahu: Jagode sa iglama u prodavnicama širom zemlje

Australijske vlasti naredile su istragu nakon što su u šest saveznih država prijavljeni slučajevi pronalaska jagoda u kojima su se nalazile igle za šivenje.

Jedan muškarac završio je u bolnici nakon što je pojeo jagodu u kojoj se nalazila igla. Nekoliko proizvođača povuklo je jagode, a najveći trgovački lanac u Novom Zelandu iz predostrožnosti je povukao australijske jagode iz prodaje, prenosi Indeks.

Austraijlski ministar zdravlja Greg Hant naredio je Agenciji za hranu Australije i Novog Zelanda da provede istragu o tome što se događa. ''Ovo je vrlo okrutan zločin i napad na javnost'', izjavio je ministar Hant.

Lokalne vlasti takođe sprovode istragu, ali još niko nije osumnjičen.

Australia strawberry scare grows as hidden sewing needles found in fruit across all six of the country's stateshttps://t.co/OVNqUztXbR pic.twitter.com/Zqg1TiMmQZ