Biber: Vučić i Tači govore o Kosovu, ali ne i o rješenju

Profesor Centra za jugoistočne studije Univerziteta u Gracu Florijan Biber kazao je za N1 da misli da ni Aleksandar Vučić ni Hašim Tači ne žele neko brzo rješenje za problem Kosova.

Oni žele o tome da govore, ali je pitanje da li obojica žele neko brzo rješenje, navodi Biber.

"Ja se pitam se da li oba predsjednika žele neko brzo rješenje, oni žele o tome da govore...Iz EU bi poslije gledali na ostale stvari - vladavinu prava, korupciju, tako da mislim da se potpisivanje nekog pravno obavezujućeg sporazuma svakako neće desiti na proljeće", kazao je Biber.

Biber kaže da mu nijesu jasne poruke sa foruma iz Alpbaha, gdje je Vučić zamolio međunarodnu zajednicu da dozvoli Srbima i Albancima da sami riješe kosovsko pitanje i izrazio nezadovoljstvo zbog želje drugih zemalja da utiču na sadržaj eventualnog sporazuma Beograda i Prištine.

"Meni nije jasno kako će to postići, ako se ide na promjenu granice, kako spriječiti da nema posljedice po druge zemlje regiona", kazao je Biber.

Prema njegovim riječima, rješenje se ne nazire uskoro, jer ima puno nepoznatih tačaka.

"To neće moći tako brzo, očekujem dosta protivnika podjele...i kako može da se nagradi i Srbija i Kosovo za neki dogovor...Etničke granice su do sada bivale odbijane kao neko rješenje...Plašim se da će to više voditi ka pojačavanju nestabilnosti u regionu, nego nekom rješenju", rekao je Biber.

