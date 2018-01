Bio je smetnja vlastima Srbije

Oliver Ivanović je dugo vremena bio smetnja beogradskim vlastima i njihovim političkim pulenima na Kosovu, Srpskoj listi, kaže Agron Bajrami, glavni i odgovorni urednik lista „Koha ditore“.

„Što se albanske strane tiče, Ivanović nije bio smetnja, već optuženik za zločine nad civilinim stanovništvom Mitrovice, počinjenim 1999. i 2000. godine. To znači da su Albanci radije htjeli vidjeti kraj suđenja Ivanoviću, nego njegovu smrt, koja će na kraju krajeva najviše negativnih posljedica donijeti upravo Kosovu“, kaže Bajrami za „Vijesti“.

Predsjednik Građanske inicijative SDP ubijen je 16. januara ispred sjedišta stranke sa šest hitaca iz vatrenog oružja.

S obzirom na okolnosti u kojima je zločin počinjen, „teško je zamisliti da je neko sa juga došao na sjever da ubije Ivanovića“, rekao je Bajrami.

„Sjevernim dijelom Kosovske Mitrovice godinama de fakto upravljaju Srbi. Čak i one kosovske institucije koje djeluju na sjeveru, kao, na primjer, policija Kosova, čine to preko njihovih srpskih članova. Kosovski policajci na sjeveru su Srbi, većina od njih čak bivši pripadnici MUP-a Srbije, od kojih neki to još uvijek jesu“, ističe kosovski novinar.

Podsjeća da je Ivanović posljednjih mjeseci krajnje anatemisan upravo od strane srpskih političara na vlasti i medija bliskih njima, koji danas liju ‘krokodilske suze’ za njim.

„Takvo nešto je on sam javno rekao, kada je u intervjuu beogradskom „Vremenu“, prije manje od četiri mjeseca, kazao da se srpski narod na sjeveru Kosova plaši, ali ne od Albanaca, već od nekih Srba koji tamo vladaju“.

Kao četvrtu okolnost, Bajrami navodi to što je Ivanović slovio za možda najkredibilnijeg protivnika podjele Kosova među kosovskim Srbima.

„Njemu je bilo jasno da se podjelom Kosova dijele i sami Srbi na one sjeverno i južno od Ibra, što za njega nikako nije moglo biti rješenje, već samo uvod u još teži konflikt“.

Bajrami smatra da je ubistvom Ivanovića uklonjena „važna prepreka za one koji bi da dijele i razmjenjuju teritorije, bez obzira na to koliko to dodatne patnje i žrtava koštalo obične ljude koji žive na ovim prostorima, kako Srbima tako i Albancima“.

Uz ocjenu da je Ivanovićevo ubistvo došlo u najgorem mogućem trenutku, ne samo za Kosovo, već i za sve one koji bi da se što brže postigne trajan mir i da se normalizuju odnosi između Kosova i Srbije, Bajrami kaže da ono najmanje ide naruku nezavisnom Kosovu.

„Ovako nešto može da ide naruku samo onima koji bi da Balkan ostane bure baruta, uvijek korak od eksplozije“, zaključio je.

Ivanović je juče sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Sahrani je prisustvovalo više hiljada građana, među kojima su bili i političari i javne ličnosti, a građani sjeverne Kosovske Mitrovice organizovano su autobusima došli u Beograd.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon ubistva rekao da je „svakome jasno“ kome bi na Kosovu i u međunarodnoj zajednici odgovaralo ubistvo. Premijer Kosova Haradinaj je kazao da je ubistvo rezultat miješanja spolja.

Povodom Vučićevog zahtjeva da Srbija učestvuje u istrazi, vlasti Kosova su poručile da to neće dozvoliti, ali da su spremne da sarađuju sa Beogradom oko tog slučaja.

Tokom posjete Makedoniji, generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je juče rekao da je Ivanovićevo ubistvo „primjer kako situacija na Kosovu nije onakva kakvu bismo željeli.“

U sjevernom dijelu Kosova, gdje živi oko 50.000 Srba, srpske kriminalne bande vrše jaku kontrolu.

Ivanovićev automobil je zapaljen prošle godine, što je on okarakterisao kao politički motivisani napad.

Njegova udovica Milena je rekla da planira da se preseli u Beograd sa sedmogodišnjim sinom.

Supruga Milena planira da se preseli u Beograd Foto: Reuters

„Ja i moj sin smo završili ds Mitrovicom - to je grad straha, mraka i bola“, kazala je.

Poznat vlasnik vozila iz kojeg je pucano

Policija Kosova uspjela je juče da otkrije posljednjeg vlasnika vozila za koje se vjeruje da je iz njega pucano na predsjednika Građanske inicijative SDP.

Zamjenik komandanta Policije Kosova za sjever, Besim Hoti, rekao je za prištinske medije da posljednji vlasnik vozila boravi negdje u Srbiji, ali da nema informacija koje je nacionalnosti.

„Još se ne zna koje je nacionalnosti posljednji vlasnik vozila. To su informacije koje imaju samo policijski istražitelji. Oni vode istragu po ovlašćenju tužilaca koji su odgovorni za slučaj“, kazao je Hoti.

Dodao je da se istraga o ubistvu Ivanovića vodi povećanim intenzitetom i

da policija sarađuje sa međunarodnim institucijama.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)