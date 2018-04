Bivši predsjednik SAD hospitalizovan

Bivši američki predsjednik George H.W. Buš primljen je u bolnicu nakon što je utvrđeno da ima raširenu infekciju, objavio je njegov portparol.

Buš (93) odmah je reagovao na ljekove i oporavlja se, objavio je Džim Mekgrat na Twitteru.

Statement by the Office of @GeorgeHWBush on President Bush's health. pic.twitter.com/8UkB53JHqD