Blic: Kontrolor koji je umalo srušio avione iznad Beograda, dao otkaz u SMATSA

Inspekcija Direktorata za civilno vazduhoplovstvo Srbije nije uspjela da provjeri znanje i stručnost kontrolora SMATSA koji je 24. juna pogrešnim navođenjem dva aviona umalo izazvao sudar, jer je on to izbjegao davanjem otkaza, saznaje "Blic".

Beogradski list navodi da je za razliku od njega, prelaznu ocjenu dobilo 19 njegovih kolega, od 37 primljenih kontrolora u mandatu Radojice Rovčanina, koji su takođe bili suspendovani sa svojih radnih mjesta zbog indicija da su do licenci došli pod sumnjivim okolnostima.

Njih, i pored toga, direktor SMATSA Predrag Jovanović još nije vratio u kontrolni toranj, jer smatra da propusti koje su neki od njih napravili ne garantuju da mogu samostalno da upravljaju bezbjednošću neba. Za njega, i pored vanredne kontrole, postoji rizik da greška poput one koja se dogodila nad novobeogradskim nebom kada pogrešno navođenje umalo nije dovelo do sudara putničkog aviona "Montenegro Airlinesa" i privatne "cesne" može da se ponovi.

"Blic" navodi da će do daljeg srpskim nebom upravljaju kontrolori koji su licence dobili prije 2015. godine.

Izvor “Blica” iz SMATSA tvrdi da zbog neodgovornog odnosa prema kompaniji, ali i državi, grupa starih kontrolora razmatra mogućnost da pokrene krivičnu prijavu protiv Rovčanina i smijenjenog izvršnog direktora Vlatka Jovanovića jer su svojim postupcima ugrozili opštu bezbjednost.

"To je moralo da uradi Tužilaštvo jer je tog 24. juna bila ugrožena bezbjednost ne samo 100 putnika u crnogorskom avionu i posade "cesene" već i žitelja Novog Beograda. Tragedija je izbjegnuta samo zahvaljujući iskustvu pilota "Montenegro Airlinesa". Ne bih ponovio koje je riječi pilot uputio na račun stručnosti našeg kontrolora, ali ova bruka je zbog njegovog izvještaja stigla i do Eurokontrola. Riječ je, naime, o svjesnom izazivanju opasnosti jer su Rovčanin, a i Vlatko Jovanović, koji je prihvatao njegove naloge, svojim kadrovskim eksperimentima ugrozili bezbjednost neba i stanovništva", rekao je sagovornik "Blica".

On dodaje da je "javna tajna" u SMATSA da većina od "takozvanih Rovčaninovih kontrolora nije savladala sve tajne ove profesije".

"Inspektori Direktorata su im dali zeleno svjetlo da mogu da se bave ovim poslom jer imaju neko osnovno znanje. Ali to je daleko od onog što je potrebno da bi samostalno mogli da obavljaju ovaj posao. Propusti postoje, to mi koji radimo s njima znamo, a uzrok je ne samo što su primljeni preko veze, nego su tako dobili i licence. Vlatko Jovanović je po nalogu Rovčanina, smjenjivao instruktore koji su ih obarali na ispitu. Treba da se zna da je, pored ovog incidenta koji se desio 24. juna, od aprila bilo još dva o kojima ne bih pričao. Dobro je što novi direktor, koji je stari vuk u vazduhoplovstvu, zna za sve njihove rupe u znanju pa ih i pored odobrenja inspekcije još ne vraća u toranj. Za početak, Rovčaninovi kontrolori će imati mentore. Ipak, cio slučaj je došao do Eurokontrola koji je od SMATSA tražio objašnjenje da li su licence od 2015. do 2017. godine dobijene u skladu sa propisanim kriterijumima" kaže izvor beogradskog lista.

S druge strane, direktor SMATSA Predrag Jovanović kaže da Eurokontrol nije uključen u slučaj preispitivanja odgovornosti za dešavanja od 24. juna.

"Eurokontrol nije nadležan za događaj koji pominjete, kao ni za obuku kontrolora letenja, već je to u nadležnosti domaćih vazduhoplovnih vlasti, odnosno Direktorata civilnog vazduhoplovstva", tvrdi Jovanović, ne želeći da komentariše ni da li je tada bilo elemenata krivičnog dlela ugrožavanja opšte bezblednosti.

Jovanović je indirektno je potvrdio saznanja "Blic".

"Kontrolor letjenja koji je učestvovao u događaju od 24. juna ove godine podnio je zahtjev za raskid Ugovora o radu. Želim da naglasim da se cjelokupna djelatnost SMATSA, pa i obuka vazduhoplovnog osoblja, kao i izdavanje dozvola, u potpunosti vrši u skladu sa važećim propisima. To je potvrđeno i u toku prošlonedjeljnog inspekcijskog nadzora koji je sproveo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS", rekao je Jovanović.

