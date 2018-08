Bolton upozorio Ruse da se ne miješaju u izbore

Savjetnik za nacionalnu bezbjednost predsjednika SAD Džon Bolton rekao je danas da je upozorio najviše ruske zvaničnike da se ne miješaju u izborni proces u SAD, dodavši da ako pokušaji uticanja prestanu neće biti uvođenja novih sankcija Rusiji.

Bolton je izjavu dao između dva sastanka s ruskim kolegom Nikolajem Patruševom.

"Pokrenuo sam to pitanje jutros. Oni uopšte nisu odgovorili. Postaraću se da razumiju koliko je nama stalo do toga. Jasno sam iznio da nećemo tolerisati miješanje u izbore ove godine i da smo spremni da preduzmemo potrebne korake da to spriječimo", rekao je Bolton.

Ipak, savjetnik Donalda Trampa je ponudio i pomirljiviji ton.

"Neće biti novih sankcija ako ne bude daljeg miješanja", rekao je on i dodao da "ostaje da se vidi kako će biti riješene nesuglasice iz prošlosti".

Pored toga, Bolton i Patrušev su razgovarali o neširenju nuklearnog oružja, Iranu, Sjevernoj Koreji, kontroli oružja i Bliskom istoku.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)