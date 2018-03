Brenan Trampu: Kad se sazna za tvoju podmitljivost i nemoral, zauzećeš mjesto koje zaslužuješ

Bivši direktor Centralne obavještajne agencije Džon Brenan optužio je američkog predsjednika Donalda Trampa da je "podmitljiv, nemoralan i politički korumpiran", jer se radovao smjeni zamjenika direktora FBI Endrjua Mekejba.

Džon Brenan je reagovao na Trampov tvit koji je objavio nekoliko sati nakon što je američki državni tužilac Džef Sešns saopštio da je smijenio Mekejba.

Tramp je više puta optužio Mekejba da je nečastan, podsjeća AP.

"Kada se u potpunosti sazna za tvoju podmitljivost, nemoral i političku korupciju, zauzećeš mjesto koje zaslužuješ kao osramoćeni demagog na smetlištu istorije. Možeš da žrtvuješ Endija Mekejba, ali nećeš uništiti Ameriku... Amerika će trijumfovati nad tobom", naveo je Brenan.

When the full extent of your venality, moral turpitude, and political corruption becomes known, you will take your rightful place as a disgraced demagogue in the dustbin of history. You may scapegoat Andy McCabe, but you will not destroy America...America will triumph over you. https://t.co/uKppoDbduj