Britanija planira zabranu prodaje energetskih pića mladima

Vlada procjenjuje da više od dvije trećine djece u dobi od 10 do 17 godina i četvrtina njih u dobi do devet godina pije energetska pića, koja se povezuju s mnoštvom zdravstvenih teškoća i problemima u ponašanju, od glavobolje do hiperaktivnosti

