Brnabić: Đilas ne može na pravi način da vodi Beograd

Predsjednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da bivši gradonačelnik Beograda Dragan Đilas koji je najavio da će se opet kandidovati za tu funkciju, ne može na pravi način da vodi Beograd i da je to pokazao.



"Ne razumije prava manjina, ni svoje zakonske obaveze. Ne podržava Paradu ponosa. To može da bude njegovo lično mišljenje, ali je gradonačelnik morao sa relevantnim državnim službama da obezbijedi uslove da se ona bezbjedno održi", rekla je Ana Brnabić u intervjuu "Nedeljniku".



Ona je kazala da je Đilas poručivao LGBT populaciji da sve radi u četiri zida, što govori da "nije dobro predstavljao duh slobodnog Beograda".



"Sada priča da je imao odličnu saradnju sa LGBT, jer je pomagao da se grade sigurne kuće. Meni se to čini kao njegovo novo vrijeđanje: ako ne možete u svoja četiri zida, onda ću vam obezbijediti rezervna četiri zida. To je isto pokazao s Romima", rekla je Ana Brnabić.



Upitana šta misli o predsjedniku Pokreta slobodnih građana (PSG) Saši Jankoviću, ona je rekla da nije čula nijadan njegov ozbiljan stav o državi ili nacionalnim pitanjima.



"U Srbiji imamo predsjednika PSG koji kaže: Draža mi je iskrenost Đilasa nego Parada ponosa. A Ustavom zagarantovano pravo na slobodu kretanja, jednakost ljudskih prava, šta je sa antidiskriminatornom politikom? Od tog dana Janković može slobodno da promijeni ime u 'Pokret nekih slobodnih građana'", rekla je Ana Brnabić.



Za predsjednika Narodne stranke Vuka Jeremića rekla je da ima potpuno drugačiju politiku od bilo čega što ona zastupa, odnosno to je više politika desnog centra, a za lidera pokreta Dveri Boška Obradovića da nije ozbiljan političar i da Dveri jedino što nijesu iznijele jeste da "svijetom vlada porodica guštera, a da ih samo nadareni mogu vidjeti".



Ana Brnabić je kazala da je predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj zavrijedio njeno poštovanje jer "sa njim uvijek znate na čemu ste".



Za Demokratsku stranku (DS) i njenog predsjednika Dragana Šutanovca rekla je da je domen današnje politike DS-a "što gore to bolje".



"Tužno mi je kada u Skupštini dobijemo informaciju da ćemo otvoriti dva poglavlja u pregovorima sa EU, a onda tapšu samo poslanici vladajuće koalicije. Da sam ja poslanica DS-a, i ja bih tapšala, jer je to i moja politka", kazala je Ana Brnabić.

