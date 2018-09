Brnabić o diskriminaciji: Najveće uvrede primam od "evropske elite"

Predsjednica Vlade Srbije, Ana Brnabić, govorila je za beogradski Prajd magazin Ponos govorila o svojoj seksualnoj orijentaciji i o diskriminaciji koju doživljava.

Kako prenosi Blic, bila je svjesna da će to što je gej biti nešto što će ljudi komentarisati, ali joj to nije smetalo jer je smatrala da će to mijenjati Srbiju da uči kako prihvatiti različitosti.

"Nadala sam se da će to pomoći nekim drugim ljudima da se osjećaju komotnije u svojoj koži, da smognu hrabrosti da žive svoj život. Doduše, bio je izazov to što se o tome na samom početku govorilo mnogo više nego o mojoj profesionalnoj biografiji i kompetencijama koje su ipak jedine relevantne za posao za koji me tadašnji premijer pozvao da obavljam", rekla je Brnabić.

Otkriva kako je ljudi po Srbiji dočekuju prisno, bez dobacivanja ili uvreda, čak i oni stariji i tradicionalniji.

"Takozvana elita me proziva"

"No, uvreda i prozivki je bilo upravo tamo gdje ih nisam očekivala, kod takozvane demokratske i evropske elite.

Nisam očekivala i istinski me je začudilo to što sam od te takozvane 'demokratske' i 'evropske' elite dobijala, a i danas dobijam, najveće uvrede i neprimjerene komentare, među kojima se svakako ističu nazivi 'homopremijerka' ili pitanja tipa 'imaju li gej premijerke neki poseban tretman na robiji ili onako isto kao svima'.

Oba ova komentara došla su od ljudi koji su se u prošlosti predstavljali kao izuzetno liberalni, ali je prava istina očigledno mnogo drugačija", kaže srpska premijerka.

Dodaje i da diskriminaciju trpi od političkih neistomišljenika te da teško da ima imena koje nisu upotrebili za nju: "Od homopremijerka, preko toga da ne znaju da li da mi se obraćaju sa gospodin ili gospođica, do toga da me zovu brate ili dečko, Pantela, sultanija..."

"Nadam se da će se navići da smo svi isti"

"Ali dobro. Moja nada je da će se 'ispucati' na meni, da će polako navići da nema razlike u jednoj osobi, u njenim ljudskim kvalitetima ili nedostatku istih, da smo svi u tom smislu isti i jednaki, bez obzira da li je neko 'strejt' ili LGBT, da će vremenom to prestati biti tabu i zanimljivo, da će prečestom i pregrubom upotrebom ta oštrica prema drugim ljudima da otupi", kaže Brnabić i dodaje da nema dilema oko toga treba li njena seksualna orijentacija da ostane skrivena, kao i da je zahvalna svojoj partnerki koja ju je pristala pratiti u tome.

