Broj građanskih ratova dupliran od 2001.

Broj građanskih ratova u svijetu više je nego dupliran od 2001. godine što stvara povećane rizike za civile i nove izazove za humanitarne organizacije, ocijenio je danas Međunarodni komitet crvenog krsta (ICRC).



Organizacija je u novom izvještaju takođe ukazala da je više oružanih grupa nastalo tokom šest posljednjih godina nego tokom prethodnih 60 godina, što otežava ubjeđivanje boraca da se pridržavaju osnovnih humanitarnih principa.



ICRC je organizacija zadužena za poštovanje Ženevskih konvencija koje se bave humanitarnim pravom za vrijeme rata.



U izvještaju nazvanom "Koreni uzdržanosti za vrijeme rata" (The Roots of Restraint in War), ukazuje se da se istorijski ICRC uglavnom bavio nacionalnim vojskama i strukturisanim pobunjeničkim grupama da unese međunarodno humanitarno pravo u kodeks ponašanja.

Između 2001. i 2016. broj oružanih sukoba vladinih snaga sa nevladinim oružanim grupama ili oružanih grupe između sebe, porastao je sa 30 na više od 70, navodi Organizacija.



Broj grupa koje se bore u tim sukobima takođe se bitno promijenio.



Samo je trećina današnjih sukoba između samo dvije strane dok se u 44 odsto slučajeva sukobljavaju tri do devet antagonističkih snaga između sebe, navodi ICRC.

