Čamisa odbacio presudu kojom je potvrđena pobjeda Mnangagve: Lažna inauguracija, imamo pravo na miran protest

Opozicioni lider u Zimbabveu Nelson Čamisa odbacio je danas sudsku presudu kojom je potvrđena tijesna pobjeda Emersona Mnangagve na prošlomjesečnim predsjedničkim izborima, a najavljenu inauguraciju označio je kao "lažnu".

Ustavni sud Zimbabvea jednoglasno je juče potvrdio pobjedu Mnangagve na predsjedničkim izborima, nakon žalbe opozicije na rezultate, a inauguracija će biti održana sjutra u Harareu.

Čamisa je rekao da to nije donijelo "dovoljne i pouzdane dokaze".

"Imamo pravo na miran protest", rekao je Čamisa, prenijela je agencija AP.

On je dodao da je opozicija pokušala da pokrene dijalog sa Mnangagvom, ali da on na to nije odgovorio.

Mnangagva je neposredno poslije jučerašnje odluke Ustavnog suda pozvao na smirenost i rekao opozicionom lideru Čamisi da su njegova vrata "uvijek otvorena, a ruke ispužene".

Održavanje fer izbora je ključno za ukidanje međunarodnih sankcija toj zemlji na jugu Afrike, dok nastoji da počne novu eru poslije 37-godišnje vladavine Roberta Mugabea.

Izborna komisija je proglasila pobedu Mnangagve s 50,8 odsto osvojenih glasova, što je kasnije smanjeno na 50,6 odsto

Na saslušanju ove nedjelje, opozicija je tvrdila da je izborna komisija povećala broj Mnangagvinih glasova duplim brojanjem i stvaranjem nepostojećih glasačkih mjesta. Takođe je navela da je na nekim mjestima glasalo više ljudi nego što ima registrovanih glasača.

