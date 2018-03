Četiri Molotovljeva koktela na tursku ambasadu u Kopenhagenu

Zgrada turske ambasade u glavnom danskom gradu Kopenhagenu kasno sinoć je bila meta napada Molotovljevim koktelima, javlja agencija Anadolija.

Policijski zvaničnik Torben Madsen jutros je saopćio je da je slučaj sinoć oko tri sata uočila policijska patrola i da su na teren izašle dodatne policijske ekipe.

Ističući kako je nakon napada na zgradi ambasade izbio požar, Madsen je kazao da je policija radila na sprečavanju širenja požara, a da nije instantno krenula u potjeru za napadačima.

Madsen je kazao da su napad izvela najvjerovatnije četiri napadača i da je svaki od njih na ambasadu bacio po jedan Molotovljev koktel.

Police take heavy security measures outside Turkish Embassy @KopenhagBE after petrol bomb attack #Copenhagen. No one arrested. pic.twitter.com/p2VqfX3Q31