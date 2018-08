Četvoro ubijenih u Kanadi, uhapšen osumnjičeni

Najmanje četiri osobe, među kojima dva policajca, ubijene su u pucnjavi u Frederiktonu, glavnom gradu kanadske provincije Nju Bransvik.

Policija je saopštila da je jedan osumnjičeni uhapšen.

UDPATE: At this time we can confirm that we have one suspect in custody.



Police continue to have the Brookside area contained for the foreseeable future as the investigation is ongoing.



Please continue to avoid the area and follow us for the facts.