"Ciklonska bomba" okovala SAD: "Biće hladnije nego na Marsu"

Takozvana meteorološka "ciklon bomba", praćena jakim vjetrovima i obilnim snijegom, pogodila je sjeveroistok SAD. Na Floridi je pao snijeg poslije skoro trideset godina.

Škole su zatvorene, kao i državne ustanove, a očekuje se da će temperatura i dalje padati, prenosi Tanjug.

Do kraja nedjelje, kako je napisao CNN, u djelovima SAD moglo bi da bude "hladnije nego na Marsu".

Takozvana "ciklon bomba" donijela je u SAD snijeg, poledicu, snažne hladne vjetrove. U gradovima kao što su Njujork i Boston vlada haos u saobraćaju.

Frozen sharks wash up on Cape Cod beaches as winter storm hits US East Coast https://t.co/qG9PdCTSVL