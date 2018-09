Član "Pusi rajota" u teškom stanju: Moguće i da je otrovan?

Član ruskog benda "Pusi rajot" (Pussy Riot) Pjotr Verzilov, koji je utrčao na teren u finalu Svjetskog prvenstva u fudbalu ove godine, primljen je u moskovsku bolnicu i nalazi se u teškom stanju, rekla je članica grupe Veronika Nikulšina, i dodala da ne isključuje mogućnost da je Verzilov otrovan.



Prema njenim riječima, on je počeo da se osjeća loše u četvrtak uveče, par sati poslije njenog suđenja za neizvršavanje naredbi policajca na koje je on došao da je podrži.



"Uveče je počeo da se osjeća loše. Izgubio je vid, vid mu je bio zamračen. Pripisali smo to iscrpljenosti ali se poslije pogoršalo, nije mogao da govori, nije me prepoznavao", rekla je Nikulšina, inače Verzilovljeva partnerka.



Ona je za radio Eho Moskve navela da "ne isključuje mogućnost da se radi o spoljnoj intervenciji", ali da čeka rezultate medicinskih pregleda.



Nikulšina je navela da Verzilov nije imao prethodnih medicinskih problema te vrste i da nije koristio drogu ili alkohol.



Zabrinutost zbog stanja Verzilova, kanadskog državljanina, izrazio je i kanadski premijer Džastin Trudo.

