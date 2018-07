CNN ima snimak: Tramp dogovara isplatu "Plejbojeve" zečice

CNN je došao u posjed snimaka na kojima Donald Tramp i njegov tadašnji advokat Majkl Koen razgovaraju o plaćanju priče "Plejbojeve "zečice, Karen Mekdugal o aferi s Trampom.

Tramp, tada američki predsjednički kandidat, i njegov advokat razgovarali su o tome kako bi mogli otkupiti prava na njenu priču o navodnoj aferi koju je imala s Trampom prije nekoliko godina, javlja CNN pozivajući se na snimak razgovora koju su pustili ekskluzivno u emisiji "Cuomo Prime Time".

FBI pronašao 12 snimaka

Kako podsjeća Indeks, federalni tužioci su pribavili 12 audio snimaka koje je FBI otkrio za vrijeme racije Koenove kancelarije. Snimak razgovora Koena i Trampa odnosi se na to treba li Tramp da plati prava za priču kompaniji American Media, koja je Mekdugal platila 150.000 dolara u avgustu 2016. godine za njenu priču o aferi s Trampom.

AMI na kraju priču nije objavio, a njihov advokat je cijelu situaciju odbio komentarisati za CNN.

Osim razgovora o toj temi, na snimku se čuje i kako Tramp i Koen razgovaraju o popisu potencijalnih pravnih pitanja, poput zahtjeva "Njujork tajmsa" da se otvore zapisnici o razvodu Donalda Trampa i njegove bivše supruge Ivane Tramp.

Povjerljivi snimak

Tajni snimak nudi uvid u povjerljiv razgovor između njih dvojice i potvrđuje da je Tramp imao saznanja o predlogu da se otkupe prava na priču "Plejbojeve" zečice, Mekdugal. Koen je ispričao Trampu o planovima da osnuje firmu i finansira otkup prava od kompanije American Media koja objavljuje časopis "Nešnal inkvajrer" (National Enquirer).

Snimak prikazuje ono što se čini rutinskim razgovorom o nekoliko pitanja i zbrkan je, kako javlja CNN, a dvije strane osporavaju u kojem je kontekstu korištena riječ "novac" na snimku.

"Treba li da otvorim firmu za transfer svih tih informacija vezanih uz našeg prijatelja Dejvida", kaže Koen na snimku vjerovatno misleći na šefa kompanije American Media, Dejvida Pekera.

Tramp Foto: Reuters

Kada se poslije u razgovoru spominju finansije, čuje se Tramp koji prekida Koena, govoreći: "Koje finansije?". Kada Koen pak Trampu kaže kako će morati platiti, Tramp ga prekida govoreći o plaćanju u kešu, ali budući da snimak nije u potpunosti jasan, nije sigurno je li Tramp sugerisao da se plati u kešu ili da se u kešu ne plati. Potom Koen govori "Ne, ne, ne...", ali nije jasno što kaže nakon toga, javlja CNN.

Đulijani: Nikad nije došlo do plaćanja od strane Trampa

Rudi Đulijani, bivši gradonačelnik Njujorka i trenutni advokat predsjednika Trampa, rekao je kako nikada nije došlo ni do kakve uplate od strane predsjednika, ali je ranije priznao kako se sporni snimak tiče rasprave o plaćanju prava na priču.

"Na snimku nema nikakvih naznaka da je počinjen zločin", rekao je Đulijani za Foks njuz. Snimak, do kojeg je CNN došao preko Koenovog advokata Lenija Dejvisa, snimljen je u septembru 2016. godine. Koen je bio povezan s Trampom gotovo cijelu deceniju, a ranije je govorio kako bi za predsjednika primio metak, dok je posljednjih sedmica razjasnio da planira sarađivati s američki tužiocima.

Njegov advokat Dejvis, rekao je kako Đulijani potcjenjuje Koena, te kako se u ovom slučaju radi o poštenju i iskrenosti spram omalovažavanja.

"Čega se boje?", upitao je Koenov advokat.

"Zašto ga ja predstavljam? Oni se boje da on zna istinu o Donaldu Trampu, a istina je da je Tramp govorio o gotovini, a Đulijani zna da samo mafijaši i dileri govore o gotovini. Čuli ste Majkla Koena koji je rekao 'ne, ne, ne...'", dodao je Dejvis.

Tramp Foto: Reuters

Potom se obratio gledaocima i poručio svima koji su glasali za Trampa da poslušaju snimak. "Zapitajte se je li Tramp lagao kada je rekao da nije koristio riječ gotovina i optužio Koena da je on koristio riječ gotovina. Koen je omalovažavan, vrijeđan, nazivan raznim imenima od strane ljudi koji su oko Trampa", dodao je.

Trampovi advokati tvrde da nema govora o plaćanju gotovinom

Đulijani i još jedan advokat Tmpove organizacije osporavaju da je Tramp na snimku govorio o plaćanju gotovinom.

"Nema šanse da će predsjednik osnovati korporaciju i onda plaćati gotovinom, osim ako ste potpuni idiot", rekao je Đulijani na Foks njuzu

Advokat Trampove organizacije, Alan Futefas je pak poručio kako se razgovor o gotovini vodio kako bi se odlučilo kako će cijeli posao biti finansiran.

"Kogod je Dejvisu rekao da se razgovor odnosi za zelenu valutu, laže ga. Nikakva transakcija u zelenoj valuti nije sprovedena. To se nije dogodilo. Do cijelog tog posla nikad nije došlo. A i da je došlo do njega bila bi ti uplata jednoj velikoj firmi koju bi morao pratiti ugovor o prodaji. Te bi dokumente pripremili advokati obje strane. Riječ gotovina koristi se u kontekstu razlikovanja između finansiranja", rekao je Futefas i doao kako se u razgovoru radi o oblicima finasiranja, odnosno o tome hoće li isplata ići u nekoliko rata ili odjednom.

"To je kontekst u kojem se riječ gotovina koristila, kogod zna išta o firmi ili o tome kako predsjednik posluje, zna da nema zelene gotovine. Sve je dokumentovano, svaki novčić je dokumentovan", ispričao je za CNN.

Na snimku Koen spominje i kako je razgovarao s glavnim finansijskim službenikom Trampove organizacije, Alenom Vajselbergom o tome kako postaviti cijeli posao kada se radi o finansiranju.

Futefas je odbio komentarisati da li bi uplata došla od strane Trampove firme ili iz Trampovih finansija.

