Cvetković tvrdi da su ga otele tri osobe i da je jedan imao pištolj i značku

Novinar iz Bele Crkve Stefan Cvetković izjavio je danas da su ga u srijedu uveče otele tri osobe, od kojih je jedna imala oružje i značku koja podsjeća na policijsku, ali da ga nisu tukli ni maltretirali za to vrijeme niti da su sa njim komunicirali.



On je rekao da su ga trojica ljudi zaustavili, od kojih su dvojica bili maskirani, i da su ga vjerovatno kombijem prebacili na lokaciju koja se vjerovatno nalazi u Beloj Crkvi.



Cvetković je dodao da je u tom periodu imao povez preko očiju i da nije mogao da vidi gdje je i sa kim, ali da je u kratkoj komunikaciji sa jednim od tih osoba naslutio da ima slovenački akcenat.



Posle nekog perioda, ljudi koje je Cvetković označio kao otmičare su ga upitali gdje žele da ga ostave, nakon čega su ga ponovo transportovali na to mjesto i rekli mu da ne skida kapuljaču bar pet minuta "ukoliko želi da živi".



"Niko me od policije nije pronašao. Ja tada zovem policijskog službenika čiji broj znam", rekao je on i dodao da je taj policajac odmah došao po njega i vozilom ga prebacio u Beograd, zajedno sa šefom Policijske uprave u Pančevu i predstavnicom Ministarstva unutrašnjih poslova Dijanom Hrkalović.



Prije početka konferencije za novinare, Cvetković je rekao da je iz medija čuo da je tužilaštvo protiv njega podnijelo prijavu zbog lažnog prijavljivanja i dodao da ga o tome niko nije obavijestio, zbog čega je pred novinarima pozvao jedan broj, rekavši da zove nadležnog tužioca. Na taj broj se niko nije javio već se uključila govorna pošta a Cvetković je kamerama pokazao koji je broj pozvao.



On je rekao da ga od sinoć obezbjeđuju ljudi iz policije, jer postoje indicije da mu može biti ugrožena bezbjednost, ali da on o tome nije pitan.



"Hvala javnosti i strukovnim udruženjima, kao i kolegama koji su iskreno bili zabrinuti za sve što se dešavalo", rekao je on.

