Da li će gej gradonačelnik postati novi predsjednik konzervativne Poljske

Robert Biedron za sebe kaže da je sanjar. "Rođen sam u vrlo tradicionalnom, konzervativnom dijelu Poljske. Ja sam homoseksualac i ateista, nije mi bilo lako", rekao je Biedron (42), kako ga citira BBC. Samo u vrijeme dok je bio zastupnik, četiri ili pet puta istukli su ga na ulici. A sad će u trku za predsjednika.

Prvi otvoreno homoseksualni zastupnik u Poljskoj, bivši LGBT aktivista i gradonačelnik Slupska, grada s oko 100.000 stanovnika pokraj Gdanjska, vjerovatni je predsjednički kandidat na idućim predsjedničkim izborima u Poljskoj 2020. godine. U istoriju je ušao 2011. kao prvi otvoreni gej u Sejmu, a onda 2014. kao prvi otvoreno homoseksualni gradonačelnik jednoga poljskoga grada. U politiku je ušao kao aktivista za prava homoseksualaca. Na predsjedničku kandidaturu nagovorio ga je bivši poljski predsjednik Aleksander Kvašnjevski. Čini se da ima izgleda jer je prema anketama na trećem mjestu, nakon sadašnjeg predsjednika Andžeja Dude (Pravo i pravda; PiS) te bivšeg premijera i predsjednika Evropskog veća Donalda Tuska (Građanska platforma). Kako sada stvari stoje, svaki četvrti birač dao bi mu glas, piše "Jutarnji list".

Pravo čudo

Već je bilo čudo što je u konzervativnoj Poljskoj Robert Biedron kao ateista i homoseksualac izabran za gradonačelnika. Ali, vremena se mijenjaju.

"Prije bi me napali da sam p***r i pljuvali po meni. Danas kažu "dobar dan, gradonačelniče", i to je znak promjene", smatra Biedron.

Njegov izbor za gradonačelnika pokazao je koliko se Poljska mijenja i podstakao niz javnih ličnosti da se izjasne kao homoseksualci. Dok poljska vlada ratuje s Briselom zbog ksenofobnog odbijanja izbjeglica i ugrožavanja demokratije stavljanjem pravosuđa pod kontrolu izvršne vlasti, gradonačelnik Slupska šalje sliku mladog, liberalnog, otvorenog i ljubaznog političara. Poznat je po tome što s vremena na vrijeme iznese na ulicu crveni kauč i tu razgovara s građanima. Metoda "crvenog kauča" način je da sazna što brine njegove birače, rekao je za portal Politiko. Otkako je na dužnosti, zaduženje grada smanjio je za deset posto. Sam sebi je smanjio platu, a umjesto službenom limuzinom, na posao dolazi biciklom.

Sve suprotno od trenutne vlasti

Biedron je sve suprotno od sadašnje poljske vlasti. Vladajući PiS optužuje da Poljsku pretvara u "autoritarnu demokratiju". Iz svoje kancelarije sklonio portret pape Jovana Pavla II, poručujući da državne institucije treba da budu sekularne, odvojene od Crkve. Kad je jedna nastavnica iz Slupska na društvenim mrežama napisala komentar protiv imigranata, u njen je razred doveo porodicu imigranata da razgovaraju, prenosi Politiko. Suočavanje ksenofoba s imigrantima tumači slično onome kad se sam izlagao nasilju na ulici, javno priznajući da je gej u vrlo konzervativnom, antihomoseksualnom društvu.

"Znao sam da je to jedini način: da se nisam direktno izložio ljudima, ne bi imali šansu da promijene svoj stav o homoseksualcima", objašnjava svoju metodu.

Ono što Biedron želi jeste legalizacija istopolnih brakova. Za razliku od većine evropskih zemalja, u Poljskoj ne priznaju homoseksualne brakove. Poljska ima u Ustavu definisano da je brak zajednica muškarca i žene. Sadašnji predsjednik Duda, koji prema anketama osvaja trećinu glasova, blokirao je 2017. donošenje zakona o istopolnim brakovima i uložio veto na zakon kojim bi bio dopušten proces promjene pola za one koji se osjećaju zatočeni u pogrešnom polu. Kao gradonačelnik, Robert Biedron je vjenčao brojne parove.

"Ja sam 15 godina sa svojim partnerom, i to je za nas još uvijek samo san. Nije pošteno da se 2018. dvije odrasle osobe ne mogu vjenčati ako vole jedna drugu - poručuje poljski gradonačelnik s predsjedničkim ambicijama. U Poljskoj nije dopušteno ni istopolno partnerstvo. No, svejedno istopolni parovi iz cijele Poljske putuju do Slupska da bi Biedron makar nezvanično potvrdio njihovu vezu.

Poljskom vlada jako konzervativna stranka Pravo i pravda, pobačaj je zabranjen, prevladavajuća atmosfera nije tolerantna prema seksualnim manjinama.

"Mislim da je prerano da jedan otvoreno homoseksualni političar postane važna politička figura", rekla je za BBC Renata Kim, novinarka poljskog izdanja američkog časopisa Newsweek. Poljsko društvo je konzervativno i nije spremno prihvatiti takvu osobu za predsjednika ili premijera. Međutim, Poljska nije monolitna, politika PiS-a podijelila je poljsko društvo na dva tabora. Lani je PiS s 37,6 odsto glasova osvojio većinsku vlast u državi, što znači da je većina Poljske ostala s one strane barikade. PiS većinom dobija glasove u malim mjestima i selima, više na istoku nego na zapadu Poljske. Stranka Jaroslava Kačinjskog osvojila je mase velikodušnim socijalnim programom, ali mnogi su nezadovoljni. Za njih je Robert Biedron jedan od najzanimljivijih političara, kako ga je nazvala opoziciona Gazeta Viborča.

"Vidjela sam ga kako razgovara s mladima na muzičkom festivalu, on je za njih heroj, zvijezda. Slušaju ga kao što bi slušali proroka, i to je za mene bio znak da homoseksualnost u Poljskoj postaje normalna stvar", ističe Kim. Biedron je politikolog, ali izgleda da je njegova najveća prednost neposrednost u odnosu prema biračima.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)