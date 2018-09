"Da, on je naš": Mještani prepoznali osumnjičenog za trovanje Skripalja

Dvoje mještana jednog sela sa istoka Rusije potvrdilo je za Vašington post da prepoznaju jednog od osumnjičenih za trovanje bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja u Velikoj Britaniji.

Kako su kazali, u pitanju je odlikovani pukovnik ruske vojske Anatolij Čepiga. Britanski Telegraf i istraživački novinari grupe Belinket su ranije ove sedmice prenijeli da je to pravi identitet osumnjičenog koji je ranije identifikovan kao Ruslan Boširov.

"Istina je, on je naš", kaže Ala, koja tvrdi da je nekada bila bliska porodici ruskog pukovnika.

"Za nas obične mještane, sve ovo je potpuno ludilo", dodaje.

Putin: Skripal suspect Ruslan Boshirov is a "civilian of course"

Passport documents: Boshirov is Anatoly Chepiga, a colonel in Russian military intelligence who was awarded the Hero of Russia medal in 2014.

The passport photo matches https://t.co/fx3EQAeZJt pic.twitter.com/UA9NlPW3XF