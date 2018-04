Dačić ne želi da kaže s kim će se Vučić sastati zbog Kosova

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas "nije na njemu" da kaže s kim će se sastajati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ali je dodao da su to "veoma značajni ljudi" zbog čega su značajni i ti sastanci.



Vučić je danas najavio da će od 10. do 20. aprila u Evropi i svijetu voditi, kako je rekao, neke od najvažnijih razgovora o pitanju Kosova i Metohije, i da ne može da javno govori o tome, a dodao je da ne očekuje "pretjerano dobre vijesti za Srbiju" iz tih razgovora.



Dačić je popodne za Radio-televiziju Vojvodine kazao i da "u formalnom smislu" još nijesu počeli razgovori o pravno obavezujućem sporazumu Beograda i Prištine, već da "ima razmjene mišljenja" o tome kako se kosovsko pitanje može riješiti i koje je rješenje trajno.



Po njegovim riječima, EU nema konsenzus oko toga "kako bi mogao da se opiše status Kosova", a "ako postavite pitanje samoj EU šta taj papir (pravno obavezujući sporazum) treba da sadrži, nećete dobiti nikakav konkretan odgovor".



Dačić je još jednom ponovio da Srbija želi "kompromisno rješenje" pitanja Kosova.



Upitan o današnjoj izjavi ambasadora SAD u Beogradu Kajla Skota da vjeruje da je moguće do kraja godine Beograd i Priština postignu pravno obavezujući sporazum ako za to postoji politička volja obje strane, Dačić je kazao da se nada da će taj sporazum biti sklopljen do kraja godine, ;ali da to zavisi od "gazda onih iz Prištine", ali to nije precizirao.



Dačić je ocijenio i da će Briselski sporazum "biti vraćen na početak" ukoliko ne bude formirana Zajednica srpskih opština na Kosovu do čega nije došlo ni posle pet godina od Briselskog sporazuma, jer su se "stalno nalazili razlozi da se Prištini gleda kroz prste".



"Srbija treba da bude čvrstva u tome da ne treba da prihvati svršeno stanje, da treba da se bori za svoj interes, pa čak i po cijenu da je uslovljavaju članstvom u Evropskoj uniji. To ja mislim, većina u Vladi, a i siguran sam i većina građana Srbije", kazao je Dačić.



On je izjavio da Srbija želi da nastavi dijalog sa Prištinom, ali da "građani treba da budu svjesni da neće biti laka borba".



"Da smo prije ili posle 1999. godine postigli neko rješenje, možda bi ono bilo bolje, nego ono rješenje koje sada možemo da postignemo", procijenio je Dačić.



"Bez obzira na sve pritiske Srbija nikada neće prihvatiti jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i stolicu u Ujedinjenim nacijama ili drugim međunarodnim organizacijama", ponovio je Dačić.

