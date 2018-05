Danas Putinova "skromna" četvrta inauguracija

Predsjednik Rusije Vladimir Putin, koji je na predsjedničkim izborima u martu dobio 76 odsto glasova, danas će biti inaugurisan četvrti put.

Inauguraciji, koja će biti znatno skromnija u odnosu na prethodne, prethodilo je hapšenje opozicionog lidera Alekseja Navaljnog i oko 1600 aktivista tokom uličnih protesta u subotu.

Navaljni, koji je juče pušten iz pritvora, pozvao je na demonstracije u više od 90 gradova širom Rusije. Prije hapšenja u subotu on je uspio da se kratko obrati pristalicama u centralnoj Moskvi, navodeći ih da skandiraju „Dolje car”.

„Kažu da ovaj grad pripada Putinu. Je li to tačno“, upitao je Navaljni pristalice. „Je li vam potreban car“, upitao je, dok su okupljeni odgovori „Ne“.

Rano u nedjelju, ubrzo nakon ponoći, Navaljni je objavio na društvenim mrežama da je pušten iz pritvora do ročišta, koje je zakazano za 11. maj. Kazao je da je optužen za organizovanje skupa bez dozvole i za neposlušnost policiji. „Očigledno je stiglo naređenje da me ne hapse do inauguracije“, napisao je Navaljni.

Ovogodišnja inauguracija odvija se nešto drugačije nego prethodna 2012. godine, kako bi se izbjegli neki negativni momenti koji su je pratili.

Sa protesta opozicionara Foto: Reuters

Ovoga puta Putin neće proći u povorci blokiranim i potpuno praznim ulicama po centru Moskve, kada je po objašnjenju portparola Kremlja Dmitrija Peskova simbolično napustio Vladu i mesto premijera i preselio se u Kremlj.

Putin će ove godine samo proći put od radnog kabineta u Kremlju i doći do Velikog Kremljovskog dvorca, i po tradiciji, proći Georgijevsku i Andrejevsku salu, gdje će položiti zakletvu i primiti predsjednička odličja.

Nakon govora, kako je najavljeno, Putin će izaći iz dvorca i na ulici se sresti sa volonterima koji su učestvovali u njegovoj izbornoj kamapanji.

Ove godine, takođe, neće biti održan svečani prijem u čast stupanja na dužnost novog predsjednika, kao što je to bio slučaj 2000, 2008. i 2012. godine.

Izvor iz Kremlja je kazao za TV Dožd da će svečani prijem biti održan na Dan pobjede, 9. maja, i da će „to biti dovoljno“.

Nije saopšteno ko će od zvanica iz inostranstva prisustvovati ceremoniji.

Putin je postao premijer Rusije 9. avgusta 1999. godine, i od tada je u tri navrata bio predsjednik i u jednom mandatu premijer.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)