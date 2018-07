Darmanović: Na pojedinim nivoima u Crnoj Gori postoji fenomen "zarobljene države"

Jedan pravi viceve, drugi pokazuje rješenja. Stvarno postoji političara koji ozbiljno shvataju demokratizaciju i uvodjenje pravne države na Balkanu. A stvarno ima i onih, koji se sa time sprdaju. Sastanak ministara spoljnih 6 država Jugoistočne Evrope u Londonu sa predstavnicima civilnog društva je pokazao koliko je trenutno različita situacija u tim državama: Albaniji, Bosni-Hercegovini, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji te Kosovu.



Makedonija je postala model reformi, dok Crna Gora i Kosovo sve više tonu. Makedonski ministar spoljni Nikola Dimitrov, jedan od ključnih arhitekata pomirenja sa Grčkom u „svadji oko imena“, je na samitu potvrdio „da mi ne možemo da si dopustimo luksuz da propuštamo prilike“. On je bio delimično razočaran što trud Makedonije oko demokratizacije, pre svega nalaženje kompromisa sa Grčkom, pojedine EU države ne vrednuju dovoljno.



„Jaki muškarci – nejake institucije“



Dimitrov je naveo da su se upravo Bugarska i Grčka –tačno one države, sa kojima je Makedonija godinama negovala neprijateljstvo- maksimalno bile zauzele na poslednjem EU- samitu da Makedonija napokon počne sa pristupnim pregovorima sa EU. „Stvorili smo solidarnost“, razimira Dimitrov.



Ali najbitnije pitanje glasi: „Da li državom vlada pravo ili jedan jak muškarac ?“ Dimitrov time ukazuje na „jake muškarce“ u regionu, one političare, koji vladaju sve više autoritarnim stilom. „Jaki muškarci idu ruku pod ruku sa nejakim institucijama“, analizira on. Dimitrov slobodu štampe definiše kao „majku svih sloboda“. A rečenicom „Mi imamo problem sa iskrenošću i ozbiljnošću“ je jasno opisao medijsku situaciju na Balkanu. Ozbiljno, kritičko novinarstvo često biva pod udarom vladajućih, dok primitivne bulevarske listove oni koriste za sopstvenu propagandu.



Bez oglašavanja više



U Makedoniji je nova vlada prosto odustala od stare prakse da medije pumpa oglasima – samo to je u potpunosti promenilo medijsko tržište, kaže Dimitrov. Na istom podijumu sa njim su sedeli i srbski ministar spoljni Ivica Dačić, koji je svima upao u oči jer je stalno pričao „viceve“. Jedan o njih mu je bio: nakon što Velika Britanija eto izađe iz EU, države Balkana bi mogle ulaskom u EU da taj gubitak nadomjeste. On se takođe sprdao sa time što će sljedeće godine Poljska biti domaćin Balkan-samita, jer je ta država krajnje problematična što se tiče vladavine prava – pa onda vi diskutujte o tome sa civilnim sektorom u samoj Poljskoj, kazao je on.



A o problemima u Srbiji nije hteo da kaže ništa. O slobodi štampe je samo dobacio: „Pišite šta god hoćete !“ Da je Srbija samo za godinu dana na medijskoj rang-listi organizacije Reporteri bez Granica pala za deset mesta na 76 poziciju, izgleda da ovog ministra ne tangira previše: „Pa mediji su vam na žalost isti kao i političari“, zaključio je on.

Foto: Gov.me

Crnogorski ministar spoljni Srđan Darmanović je priznao da makar na pojedinim nivoima u Crnoj Gori postoji fenomen „state capture“, tj. uzurpacija države od strane privatnih interesa: „Mi nismo tu izuzetak“.



Borac protiv korupcije izbačen od parlamenta



U toj Crnoj Gori je ove nedelje došlo do skandala kad je najpoznatija predstavnica civilnog društva, Vanja Ćalović, izbačena iz institucije za borbu protiv korupcije. Ovu odluku je tamošnji parlament doneo, po svemu sudeći, upravo zato što je Ćalović već decenijama prepoznata kao borac protiv korupcije, što moćnicima u Crnoj Gori izgleda „vrlo ometajuće“. U Crnoj Gori sve više dave kritičke glasove – nedavno i na Javnom servisu.



Susret ministra spoljnih Balkana sa civilnim društvom se dešava svake godine u okviru samita na vrhu tzv. Berlinskog Procesa, koji je započela 2014 Angela Merkel – od tada se organizuje svake godine u drugoj EU državi. Tema je regionalna saradanja, npr. u omaldinskom sektoru.

Der Standard

Prevod: Mirko Vuletić

Ocijeni: 1 2 3 4 5 2 (3 glasova)