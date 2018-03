Delavi: Kosovo nema vremena za gubljenje

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Prištini, Greg Delavi, rekao je da će se na sjednici o demarkaciji znati koja je politička partija ozbiljna i spremna da vodi Kosovo na pravom putu integracija, a koje su one koje gledaju samo svoj interes i žele političke bodove.

Delavi smatra da je ovo važan dan za Kosovo i da Kosovo može da okonča tvrdoglavu debatu o demarkaciji, prenosi RTK.

Do not leave your citizens in isolation. Vote for #Kosovo’s future. Vote in favor of this agreement. https://t.co/OaPPBsc3g9 pic.twitter.com/VhUTkGW3l5