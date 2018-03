Dječak iz Misisipija upucao sestru zbog video igrica

Trinaestogodišnja djevojčica iz Misisipija preminula je od posljedica ranjavanja, nakon što ju je upucao njen devetogodišnji brat nakon svađe oko video-igrice.

Lokalna policija je saopštila da je dječak nakon svađe sa sestrom koja nije htjela da mu da džojstik za upravljanje video-igricom, zgrabio pištolj i upucao je. Kako prenosi BBC, dečak je sestri pucao u glavu sa leđa, tako da je metak ušao u mozak.

Šef lokalne policije izjavio je da se sve odigralo u nedjelju i da je devojčica preminula od posljedica ranjavanja, u bolnici u Memfisu. Nije, međutim, jasno odakle dječaku pištolj, prenosi B92.

Takođe, ne navodi se i kakva će kazna za dečaka uslijediti. "Pretpostavljam da je vidio na televiziji ili video-igrici kako se to radi. Ne znam da li je zaista znao šta će se dogoditi. Na to pitanje ne mogu da odgovorim, znam samo da je to velika tragedija", kazao je šerif.

Majka djece je, kako se navodi u izveštaju, bila u susjednoj prostoriji u kojoj je hranila drugu djecu.

Policija sada istražuje sve okolnosti ove tragedije, kao i to kako je dječak dospio do pištolja. "Ovo je potpuno novo tlo za nas. Do sada se nismo susretali sa ovakvim slučajem, da dijete upuca dijece, i to sa devet godina", istakao je šerif.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)