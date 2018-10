Dragičević: Ilić je naručio ubistvo mog sina, Dodik je najveći zločinac ovog naroda

Otac ubijenog mladića Davida Dragičevića večeras je na protestu u Banjaluci imenovao načelnika Uprave za organizovani kriminal Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (RS) Darka Ilića za naručioca ubistva njegovog sina, a kao izvršioce interventnu jedinicu policije RS.

"Oteli su ga i držali, na kraju spustili u kanalizaciju. Od djece vam prave narkomane i prostitutke. Ovo je zločinačka država, pretvorili ste MUP u zločinačku narko organizaciju, ubijate djecu", rekao je Davor Dragičević na skupu na Trgu Krajine, na kojem se okupilo više hiljada ljudi.

Dodao je i da je predsjednik RS Milorad Dodik "najveći zločinac ovog naroda", a prozvao je i međunarodne organizacije navodeći da su u velikoj mjeri odgovorne za stanje u BiH.

"Od danas više ništa nije isto. Nijedno dijete više nećete silovati, oteti i ubiti. Otkriće se ubice, ne samo Davida, već sve ostale djece", rekao je Dragičević.

Političarima je poručio da, ako žele da budu na pozicijama, treba da služe narodu, a ne da narod njima služi.

Naveo je da sa Trga Krajine 194. dan "od kvazi države i kvazi predsjednika kumi i moli istinu i pravdu", a okupljene je pozvao na mir i dostojanstvo.

"Mi na trgu smo ljudi. Oni su ubice, sa ubicama nema suživota", naveo je Davor Dragičević.

Oko 40.000 ljudi prisustvovalo je večeras na Trgu Krajine u Banjaluci posljednjem velikom skupu "Pravda za Davida", na kojem je otac ubijenog 21-godišnjeg Davida Dragičevića rekao da su njegovog sina "ubili pripadnici Interventne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske".

Početak skupa kasnio je gotovo dva sata, jer je policija blokirala prilaze Banjaluci i zaustavljala automobile i vozila koja su se uputila ka tom gradu, a mnogi su vraćeni u mjesta iz kojih su krenuli.

U cijelom gradu bile su raspoređene jake policijske snage, a iza Narodne skupštine Republike Srpske i u blizini Trga Krajine bila je stacionirana Specijalna policija sa štitovima.

Davor Dragičević je sa Trga Krajine poručio da "država više neće ubijati djecu".

"Imaćemo predsjednika, ali će on biti naš sluga", naveo je otac ubijenog Davida Dragičevića.

Majka ubijenog Davida, Suzana Radanović poručila je okupljenima da se ono što su doživjeli ona i Davor "ne smije ponoviti nijednom roditelju u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini".

"Ovo je vaša borba, vi se borite za vašu djecu. Nama više ne mogu ništa. Nije teško poginuti za svoje dijete", kazala je Radanović.

Skup na Trgu Krajine prošao je bez incidenata, a na samom kraju skupa do bine su stigli opozicioni lideri Vukota Govedarica i Branislav Borenović koji su se pozdravili sa Davorom Dragičevićem.

"Bez politike ne možemo riješiti ubistvo našeg sina", navela je majka ubijenog mladića.

Policija Republike Srpske je ranije danas zaustavila autobuse koji su prevozili građane iz Novog Grada ka Banjaluci, na skup "Pravda za Davida".

Poslije prepirke s policijom, građani su odlučili da u Banjaluku putuju vozom ili ličnim automobilima, a neki čak i pješke.

Slična situacija desila se i sa građanima iz Prijedora koji su krenuli na skup "Pravda za Davida".

Okupljanja građana na Trgu Krajine traju neprekidno od 26. marta ove godine, a od 20. septembra otac ubijenog mladića Davor Dragičević danonoćno boravi na trgu.

David Dragičević je nestao 18. marta, a njegovo tijelo nađeno je 24. marta na ušću rječice Crkvena u Vrbas kod tvrđave Kastel.

Policija je prvobitno tvrdila da je njegova smrt nesrećan slučaj, da bi Tužilaštvo kasnije pokrenulo istragu o ubistvu mladića.

Roditelji Davida Dragičevića tvrde da je on otet, mučen i da su ga na kraju ubili pripadnici MUP RS.

Tvrde i da je njegovo ubistvo planirano ranije, zbog čega je i izrežirana pljačka kuće porodice Rađen, kako bi se pokojni mladić kriminalizovao.

Visoki funkcioneri MUP RS tvrdili su da je u krvi mladića pronađena droga LSD, mada u Banjaluci ne postoji laboratorija za tu vrstu toksikoloških nalaza, a naknadno toksikološko vještačenje u Beogradu i u Austriji pokazalo je da u krvi Davida Dragičevića nije bilo teških droga.

Dragičević: Blokiraćemo RS, ako policija ne odblokira puteve

Skup "Pravda za Davida" zakazan za večeras u 18.00 u Banjaluci neće početi dok na Trg Krajine ne stignu svi koji su krenuli iz drugih delova Republike Srpske i Bosne Hercegovine, a koje je policija zaustavila na putu, izjavio ranije danas Davor Dragičević.

Na banjalučkom Trgu Krajine već se okupilo više od 30.000 ljudi, a Dragičević je upozorio da će, ukoliko policija ne odblokira puteve, ljudi koji su na trgu blokirati Banjaluku i cijelu Republiku Srpsku.

People being denied entrance to #Banjaluka in #Bosnia and the government is pulling tanks out due to the non violent protest agains non functional corrupted institutions. The world has to see this #PravdaZaDavida pic.twitter.com/vbvCMhQskd