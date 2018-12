Društveni bijes u Francuskoj ne jenjava, na protestima "Žutih prsluka" oko 500 uhapšenih

Na protestima "žutih prsluka" u Parizu, danas su se okupile desetine hiljada protestanata.

Kako je saopštila policija više od 700 ljudi je legitimisano i ispitano, a oko 500 zadržano u pritvoru.

Okupljeni su na više mjesta gađali policiju bakljama i drugim predmetima, na šta je policija odgovarala vodinim topovima i suzavcem.

Protestovalo se u brojnim gradovima Francuske.

Tok protesta:

20:24 Britanski Skaj Njuz je objavio video snimak na kome se vide policajci koji pendrecima udaraju jednog protestanta.

Many have been injured as violence continues during yellow-vest demonstrations in Paris, France. More from the demonstrations here: https://t.co/eZPtnZIYL4 pic.twitter.com/LIsu2kHG1I

19:55 Pripadnici francuskog pokreta "Žuti prsluci" blokirali su danas granicu s Italijom, što je dovelo do zastoja u saobraćaju u oba smjera, saopštila je italijanska policija.

Demonstranti su danas poslie podne blokirali granicu kod mjesta Ventimilja na sjeverozapadu Italije i izazvali formiranje kolone duge šest kilometara, rekao je šef policije italijanskog grada Imperija Ćezare Kapokaza, prenosi ANSA.

19:01 Više desetina hiljada Francuza učestvovalo je danas i u protestima protiv klimatskih promjena u brojnim gradovima, a dio njih je nosio i žute prsluke.

U Parizu se, na Trgu Republike, po podacima organizatora, okupilo 25.000 ljudi, prenosi AP.

"Žuti prsluci, zeleni prsluci, svi su bijesni na isti način", uzvikivali su demonstranti.

18:08 AP javlja da je broj prisutnih na protestima u Parizu smanjuje kako mrak pada nad gradom.

Podsjećamo, pariska policija je upotrijebila vodene topove i suzavce, protestanti su na organe reda bacali baklje i druge predmete.

Prema posljednjim informacijama tamošnje policije više od 700 ljudi je pozvano na ispitivanje, a oko 500 zadržano u pritvoru.

Pogledajte najsvježije snimke iz Pariza koje su zabilježile kamere agencije AP.

17:50 Protestuje se i u francuskom gradu Tuluzu.

Protestanti su podigli barikade i zapalili ih za vrijeme sukoba s policijom.

17:33 Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan kritikovao je danas "nesrazmjernu upotrebu sile" francuskih vlasti prema demonstrantima pokreta "Žuti prsluci" i dodao da sa zabrinutošću prati situaciju u Francuskoj.

17:15 Protesti su se proširili i na Belgiju. Tamo je oko sto osoba uhapšeno nakon sukoba "žutih prsluka" i policije u Briselu koja je protestante rastjerala suzavcem i vodenim topovima.

Oko 500 protestanata marširalo je prema evropskim institucijama gdje ih je dočekao policijski kordon, prenosi Belga. Manja grupa je uspjela probiti barikadu, bacajući boce i metalne šipke na policajce koji su uzvratili suzavcem.

16:26 Frans pres javlja da je nekoliko demonstranata pokušalo je da zapali fasadu jedne radnje u Jelijsejskim poljima. Kako dodaje ta agencija napetost je porasla u tom dijelu Pariza.

Demonstranti su zapalili božićne jelke u toj aveniji, a pojedinici su koristili drvene table kao štitove naspram pripadnika snaga bezbjednosti, koji su bacili suzavac kako bi ih rastjerali.

Radio Frans info javio je da su kante za smeće zapaljene u obližnjim ulicama te otmene četvrti Pariza i da je tenzija povećana.

15:56 Povodom nereda u Parizu oglasio se i američki predsjednik, Donald Tramp koji smatra da su protesti dokaz da ne funkcioniše Pariski sporazum o klimi.

The Paris Agreement isn’t working out so well for Paris. Protests and riots all over France. People do not want to pay large sums of money, much to third world countries (that are questionably run), in order to maybe protect the environment. Chanting “We Want Trump!” Love France.