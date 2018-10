Đurić: Jeremić je veći lobista protiv pozicija Srbije od Pacolija

Potpredsjednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) Marko Đurić optužio je danas lidera Narodne stranke Vuka Jeremića da je "veći lobista protiv pozicija Srbije" od kosovskog ministra spoljnih poslova Bedžeta Pacolija.

Navodeći da Jeremić "mjesecima intenzivno radi na sprječavanju i miniranju kompromisa u srpsko-albanskim odnosima", Đurić je u saopštenju ocijenio da je "zločin napadati diplomatske napore za iznalaženje kompromisa kao osnova za trajan i održiv mir u regionu".

"Linije razgraničenja koje on štiti kao nepovredive jesu iste one linije koje su on i Boris Tadić definisali kada su postavili stalne prelaze i granicu izmedđ Srba i Srba. Jeremić se, iz lakomosti i koristoljublja, kocka sa budućnošću građana Srbije, i siguran sam da će kad-tad odgovarati za to štetočinstvo, ako nigdje drugdje, onda pred srpskom istorijom, jer u albanskoj istoriji on će ostati zapisan kao jedan od najvećih nacionalnih heroja", naveo je Đurić, a prenio SNS.

Predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je ranije da bi precrtavanje granica po etničkom principu na Kosovu i Metohiji moglo da bude varnica koja bi izazvala nove sukobe na Balkanu.

Jeremić, koji je i bivši ministar spoljnih poslova Srbije, rekao je da se vlastodršci u Srbiji i njenoj "odmetnutoj pokrajini" Kosovu i Metohiji ohrabruju da postignu sporazum koji bi podrazumijevao precrtavanje linije razgraničenja po etničkom principu.

"Vrlo je izvjesno da bi takav presedan izazvao lanac događaja, koji bi vodio pokušaju primjene istog principa i u drugim djelovima regiona. Revizija krhkih granica mogla bi da bude varnica koja bi pokrenula nove sukobe na Balkanu", ocijenio je Jeremić.

