Duterte šokirao naciju: Bog je glup, ja tu vjeru ne mogu da prihvatim

Filipinski predsjednik Rodrigo Duterte nazvao je Boga "glupim" što je izazvalo bijes stanovnika ove većinski katoličke zemlje.



Govoreći o priči o Adamu i Evi iz Starog zavjeta i hrišćanskom konceptu praroditeljskog grijeha, Duterte se u govoru koji je prenosila televizija zapitao "ko je taj glupi Bog".



"Stvorite nešto savršeno i onda smislite događaj koji bi iskušavao i uništio ono što ste stvorili", rekao je nedavno Duterte, javio je danas Bi-Bi-Si (BBC).



On je zatim rekao da ne prihvata religiju u kojoj "niste ni rođeni, a nosite praroditeljski grijeh".



"Kakva je to vjera? Ne mogu to da prihvatim", poručio je predsjednik Filipina.



Duterte je poznat po šokantnim izjavama i direktnim napadima na rivale.



Crkva i mnogi građani osudili su komentare predsjednika.



Biskup Arturo Bastes nazvao je predsjednika "ludakom" i pozvao narod da se moli da se stavi tačka na "njegove bogohulne izjave i diktatorske tendencije".



Kancelarija predsjednika zvanično je saopštila da je Duterte, kada je govorio o Bogu, izrazio isključivo lična uvjerenja.

