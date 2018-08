Dva naoružana muškarca u nehumanim uslovima držali 11 djece

Jedanaestoro izgladnjele djece pronađeno je u skrovištu u saveznoj američkoj državi Novi Meksiko, objavila je policija.

Kako prenosi CNN, djecu staru od godinu do 15 godina su u nehumanim uslovima držala su dvojica naoružanih muškaraca.

“Dvojica muškaraca su uhapšena, a djeca su pronađena u najgorim uslovima koje sam ikada vidio”, rekao je lokalni šerif.

On je dodao da djeca bila bosa i da su izgledali kao izbjeglice iz “Trećeg svijeta”. Policija je izvršila pretres kada je dobila poruku “Umiremo od gladi, treba nam voda i hrana”.

Šerif je dodao da su djeca bila mršava i prljava, da su im se rebra vidjela i da su bili uplašeni. U zabačenom skloništu nije bilo struje, a jedina hrana im je bio pririnač i krompir.

Images provided by the Taos County Sheriff's Office show the makeshift compound, comprised partially of a small trailer buried in the ground, from inside, outside and overhead. pic.twitter.com/7wK84q9MRs