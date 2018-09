Džonson: Britanski predlog za Bregzit je samoubilački pojas

Plan britanske premijerke Tereze Mej o budućim trgovinskim vezama s EU poslije Bregzita za Veliku Britaniju je "samoubilački pojas" s detonatorom datim Evropskoj uniji, rekao je danas bivši britanski šef diplomatije Boris Džonson.



Džonson, potencijalni rival konzervativne premijerke za tu funkciju, u julu je izašao iz vlade zbog neslaganja oko takozvanog "Plana Čekers" koji je Tereza Mej predložila.



Plan predviđa održavanje bliskih trgovinskih veza s Velikom Britanijom i EU poslije formalnog odvajanja od Unije, koje treba da bude 29. marta.



Sa tim predlozima predsjednica britanske vlade izazvala je bijes zagovornika "čistog i tvrdog" Bregzita, ali takodje i skepticizam vođa EU koji sumnjaju u održivost tog plana.



"Stavili smo samoubilački pojas na britanski ustav i dali detonator Mišelu Barnijeu" glavnom pregovaraču EU za Bregzit, napisao je Džonson u kolumni objavljenoj u listu Mejl on Sandej "Mail on Sunday".



On je rekao da je ona tim planom ostavila Veliku Britaniju otvorenu za "stalnu političku ucjenu".



"Do sada je u svakoj fazi razgovora Brisel dobio ono što hoće. Prihvatili smo rokove EU, prihvatili smo da damo 39 milijardi funti a da ništa ne dobijemo za uzvrat", rekao je on misleći na račun koji Britanija treba da plati Uniji za razlaz.

Foto: Reuters

On je dodao da je sada s predlogom "Čekers" Britanija spremna da prihvati pravila EU zauvijek, a da nema prava da kaže bilo šta o tim pravilima.



"To je poniženje", napisao je Džonson.



On je takođe kritikovao "sigurnosnu mrežu" ili sporazum oko britanske pokrajine Sjeverne Irske prema kome bi ona ostala unutar evropske carinske unije i jedinstvenog tržišta ukoliko ne bude drugog rješenja da se spriječi uspostavljanje graničnih kontrola s članicom EU Irskom, poslije Bregzita.

