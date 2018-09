Džonson ne isključuje mogućnost da zamijeni Mej

Džonson je rekao za BBC da predlog Mej za Bregzit neće dovesti do ponovnog preuzimanja kontrole od Velike Britanije, već do gubljenja kontrole pošto on znači prihvatanje pravila EU

Boris Džonson

Foto: Reuters Autor: Beta