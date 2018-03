Eksplozija u Egiptu: Najmanje jedna osoba poginula u Aleksandriji

U eksploziji u mediteranskom gradu Aleksandriji poginuo je najmanje jedan policajac, a četvoro je povrijeđeno, saopštilo je egipatsko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Eksplozija se dogodila nekoliko dana uoči predsjedničkih izbora na kojima je favorit aktuelni šef države Abdel Fatah al Sisi.

Napad je uslijedio i poslije široke kampanje egiptaskih vlasti protiv islamskih ekstremista na Sinajskom poluostrvu i drugim oblastima.

Footage from #Egypt|ian channel CBC @Extranewstv shows aftermath of car explosion which officials say targeted the convoy of the head of #Alexandria's security.



Follow updates here: https://t.co/uPSiGjMsrC pic.twitter.com/IACbj7D0QL