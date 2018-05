EU u strahu: Italijanski populisti prijete euru, a Tramp odmazdom

U Evropskoj uniji (EU) se strahuje da bi nova populistička italijanska vlada, koja sjutra treba da bude formirana, svojim programom odbacivanja “stezanja kaiša” i ulaganja u rast privrede i po cijenu povećanja ionako ogromnog javnog duga i budžetskog deficita, mogla ozbiljno uzdrmati zonu eura i cijelu EU.

Ukoliko drugačije ne odluči italijanski predsjednik Serđo Matarela, vlada, koju će formirati pokret Pet zvjezdica i Liga sjever koji traže, pored ostalog, protjerivanje pola miliona ilegalnih imigranata iz Italije, trebalo bi da prione i na "hitno ukidanje sankcija Rusiji".

Jer, kako stoji u programu buduće italijanske vlade, Rusija je bitan "ekonomski i trgovinski partner Italije", a nužno je i obnoviti punu saradnju s ruskim predsjednikom Putinom, jer je Moskva "strategijski sagovornik" Rima i Evrope u svetskim žarištima poput Sirije i Libije.

Institucije EU se istovremeno već spremaju za odbranu od sankcija koje je nagovijestio američki predsjednik Donald Tramp zbog izgradnje gasovoda Sjeverni tok 2.

Tramp je, sve govori, riješen da kazni EU i njene kompanije i zato što odbacuju američku oštru politiku prema Iranu.

Ove događaje u samoj EU i posebno novo zaoštravanje u odnosima EU-SAD, kao i velike promjene na svjetskoj političkoj pozornici, komentatori u EU i evropski diplomatski zvaničnici vide i kao znak da će se zaoštriti podjele unutar EU i možda dovesti do izvjesnog preuređivanja strategijskih odnosa bar ključnih članica Unije sa Rusijom.

Tome u prilog se ukazuje na to da su izgradnju gasovoda Sjeverni tok 2 i valjanost sporazuma Zapada, Rusije i Kine s Iranom o sprječavanju razvoja nuklearnog oružja podržali na sastanku u petak u Sočiju šef ruske države Vladimir Putin i njemačka kancelarka Angela Merkel.

Šef Bijele kuće prijeti i odmazdom evropskim kompanijama ako ne odustanu od poslova u Iranu, jer je Vašington odlučio da zavede oštre sankcije Iranu zato što smatra da Teheran krši sporazum o zabrani proizvodnje nuklearnog oružja koji je sklopio sa Njemačkom, Francuskom, Velikom Britanijom, Kinom i SAD.

Kancelarka Merkel i predsjednik Putin su u Sočiju veoma odlučno podržali taj sporazum jer smatraju da je dobar i da ga Teheran poštuje.

Tramp je doslovce ucijenio Njemačku i cijelu EU zahtjevom da se odustane od Sjevernog toka 2, o nastavku čije izgradnje su se u Sočiju dogovorili njemačka kancelarka Merkel i ruski predsjednik Putin, iako se tome jako protivi izraženo antiruski blok u EU - Estonija, Letonija, Litvanija, Poljska, Švedska i Danska, ali najviše Vašington.

Tramp smatra da će Sjeverni tok 2, vrijedan 11 milijardi eura, samo pojačati zavisnost EU od uvoza ruskog gasa i nudi, za uzvrat, da se Evropa okrene kupovini, inače skupljeg, američkog gasa iz uljnih škriljaca.

Vašington i njegovi saveznici unutar EU kao veliku zamjerku navode to da Sjeverni tok 2 potpuno izbacuje iz igre Ukrajinu, dosad ključnu tranzitnu zemlju za dovod ruskog gasa EU, koja je od toga zarađivala oko 350 miliona eura godišnje.

To je sada, bar dijelom, uklonjeno kao razlog jer Angela Merkel je, izgleda, ubijedila Putina da se dijelom priliv gasa odvija preko Ukrajine i kad Sjeverni tok 2 proradi 2019, za kada je ruska kompanija Gazprom predvidjela da obustavi prenos gasa preko ukrajinskih zastarjelih gasovodnih postrojenja koja traže velika sredstva za obnovu koje Gazprom nije spreman da izdvoji.

Prema pisanju Volstrit džurnala, predsjednik Tramp je nedavno kancelarku Merkel u Vašingtonu ucijenio da, ukoliko ne odustane od izgradnje Sjevernog toka 2, SAD neće odustati od zavođenja visokih carina na uvoz evropskog aluminijuma i čelika, što obuhvata i dodatne velike takse na plasman njemačkih automobila na američko tržište.

A oči i misli pune velikih briga su u EU uperene naročito na sjutrašnji dan i Rim, kada predsjednik Matarela treba da odluči da li će za sastav nove vlade dati zeleno svjetlo pokretu Pet zvjezdica i Ligi sjever, koje su dosad iskazivale otvoreno protivljenje ne samo daljoj integraciji EU, već su u nacrtu programa predvidjeli i da Italija, treća po snazi ekonomija u eurozoni, izađe iz eura ako bi o tome na referendumu odlučili građani.

Francuski ministar ekonomije Bruno Lemer je danas dramatično upozorio da će, "ukoliko nova italijanska vlada preuzme na sebe opasnost da ne poštuje obaveze o smanjivanju duga, budžetskog deficita, ali i ozdravljenja banaka, cjelokupna finansijska stabilnost zone eura biti ugrožena".

Italijanski i analitičari u EU objašnjavaju da se do ove prelomne tačke u Italiji došlo i zato što su građani na izborima glasali za dvije populističke stranke jer su one naglašavale da će sve učiniti da sruše dosadašnji poredak krajnje korumpiranih i birokratizovanih stranaka koje su pokazale da jednostavno nisu u stanju da zemlju i narod izvuku iz stalnih kriza, uključujući i to da spriječe navalu ilegalnih migranata.

Istraživanja javnog mnjenja su, u decembru 2017, pokazala da samo 10 odsto Italijana ima povjerenje u političke partije pa su na izborima mnogi dali glasove pokretu Pet zvjezdica i Ligi sjever iz protesta i "zato što ovi bar dosad nisu mogli danas lažu", a i zato što žestoko kritikuju "briselsku birokratiju" koja nameće samo "stezanje kaiša" na račun širokih slojeva, a banke i bogati se još više bogate.

Ono što isto tako veoma brine institucije, vlade i političare u EU, koji smatraju da je sad prelomni trenutak da se ekonomski i finansijski ojača bar eurozona, jeste to da će nova italijanska vlada, zbog "antievropskih stavova" naići na podršku sličnih snaga i stranaka u drugim zemljama EU.

Takođe to može povećati već vidljive podjele sjever-jug, odnosno na bogate i siromašne članice evropskog kluba.

