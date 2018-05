Evropski parlament pustio Zakerberga da se olako izvuče

Evropski parlament pustio je Marka Zakerberga da se olako izvuče. Vlasnik Fejbuka se izvinio i obećao poboljšanja. Ali samo regulative mogu da ograniče uticaj tog internet-giganata, smatra Barbara Vezel.

Bio je to događaj tokom kojeg čovek poželi da vrišteći izbaci televizor kroz prozor. Evropski parlament je tokom saslušanja izvršnog direktora Fejsbuka Marka Zakerberga pokazao sramnu slabost. Umjesto preciznih i oštrih pitanja o zloupotrebi podataka, uticaju na izbore, lažnim vijestima, nasilju i izbjegavanju plaćanja poreza, bili smo svjedoci vašara taštine. Većina poslanika se pravila važna i ionako ograničeno vrijeme protraćila svojim primjedbama.

Ako Evropljani žele da se razračunaju s međunarodnim akterima, to se ne može dozvoliti. Ovo saslušanje bila je propuštena prilika i uzrok za sramotu zbog tuđih postupaka.

Zakerberg dobro zna šta radi

Izvinjenja već dugo olako silaze s usana osnivača Fejsbuka. Tokom protekle decenije, ta platforma je neprestano povećavala svoj globalni monopol nad razmjenom privatnih informacija. I svaki put kada bi situacija postala ozbiljna, kada bi zloupotreba dospijevale u javnost, Mark Zakerberg bi oblačio odijelo, stavljao kravatu i izjavljivao: „Izvinite, nismo tako mislili, popravićemo.“ Pri tom bi njegov pogled bio naglašeno nevin i rado bi pričao o svojim počecima u studentskoj sobi.

Ali on je već dugo milijarder i dobro zna šta radi. Njegov poslovni model je prodaja privatnih podataka. Iako često obećava da će stati u kraj zloupotrebama, profit Fejsbuka bazira se na činjenici da on može da proda sve više ciljanih, invazivnih reklama. A to se zasniva na sve dalekosežnijem korišćenju podataka nesvjesnih ili lakomislenih korisnika. U SAD je u međuvremenu u upotrebi tehnologija prepoznavanja lica i to bez eksplicitne saglasnosti korisnika. Mogućnosti su neograničene.

Ako se Zakerbergu u Evropskom parlamentu pruži šansa da iz šarenog buketa pitanja odabere ona na koja mu je najlakše da odgovori, onda se on jednostavno pušta da se iz svega olako izvuče. Blokirali smo 200 aplikacija, odgovara šef Fejsbuka na pitanje o zloupotrebi podataka od strane Kembridž analitike. Naravno, on ne može da garantuje da se takvi slučajevi neće ponoviti.

A kada pitanja postanu jasna, kao ono o povezanosti između korisnika VotsEpa i Fejsbuka, Zakerberg jednostavno govori o nečemu drugom – na primjer o istraživanjima za društvenu dobrobit koja je sprovela njegova firma. Mnogi koji su od samog osnivanja radili za Fejsbuk, u međuvremenu napustili su tu kompaniju. Neki su napisali i knjige o tome kako se boriti protiv destruktivne zavisnosti od društvenih mreža.

Privatnost je osnovno ljudsko pravo

Otkada je postalo poznato da Kina radi na totalitarnom sistemu socijalne i emocionalne kontrole svojih građana putem interneta, čak i posljednji idealista bi morao da shvati da društvene mreže mogu da budu osnova za nadzor nad pojedincima, što Orvelu nije palo na pamet ni u najgorim noćnim morama.

Stavom koji glasi: „Privatna sfera je prevaziđena, jednostavno je zastarela“, Mark Zakerberg bi da promijeni osjećaje i običaje miliona ljudi. I to mu je djelimično pošlo za rukom. Sada je međutim došlo do kontra-udara, jer samo par godina kasnije znamo da je to jedno od najdragocjenijih i najvažnijih ljudskih prava u budućnosti. I ne možemo da ih prepustimo privatnim preduzetnicima kao što je to osnivača Fejsbuka.

Na tom mjestu moć tržišta mora biti okončana i mora početi politička regulativa. Zakerberg kaže da ne smije biti previše regulative kako se ne bi ograničavale nove ideje. Već smo vidjeli kuda to vodi. Zakerbergu smo dali isuviše dugačak konopac kako bi, bez ikakvih obzira, on slijedio sopstvene poslovne interese. Njegov prigovor više nije uvjerljiv, naprotiv, baš to izaziva sumnje.

Vremena Divljeg zapada su prošla

Opšta uredba o zaštiti privatnih podataka koja će u Evropskoj uniji ove sedmice stupiti na snagu, važan je i prvi korak. Ali potrebna su nam i dodatna pravila za ograničavanje internet-koncerna. Zakerberg je na žalost u pravu kada kaže da njegova kompanija plaća zakonom propisane poreze. Jer, evropske zemlje su mu u tome pomogle, čak i u onom najbezobzirnijem izbjegavanju plaćanja poreza. To mora prestati, a protiv toga pomažu samo zakoni na nivou Evropske unije.

Pritom se radi o nečem što je mnogo veće. Regulisanje društvenih mreža izuzetno je komplikovano. Te mreže su odavno pokazale koliko je eksplozivna njihova društvena i političku moć i kakve štete one mogu da prouzrokuju u demokratskim društvima. Vremena Divljeg zapada za Fejsbuk i ostale su prošla, i pored toga što Mark Zakerberg tako često izgovara „Izvinite“. Sada se radi o ponovnom otkrivanju i zaštiti privatnosti.

