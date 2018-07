Fejsbuku kazna od pola miliona funti zbog skandala sa Kembridž analitikom

Fejsbuk se suočava sa prvom novčanom kaznom zbog toga što nije onemogućio firmi Kembridž analitika da dođe do informacija sa profila korisnika te društvene mreže.



Nadležna kancelarija britanske vlade koja je istraživala skandal saopštila je da namjerava da kazni Fejsbuk sa 500.000 funti (663.000 dolara) zbog loše zaštite podataka.



To je maksimalna kazna koju povjerenik za informacije može da naplati zbog kršenja britanskih zakona o privatnosti podataka.



Kazna od pola miliona funti je mali iznos za Fejsbuk koji, prema prijavljenih 11,97 milijardi dolara zarade u prva tri mjeseca ove godine, taj novac generiše grubo svakih sedam minuta.



Ipak, to će biti prva opipljiva kazna za kompaniju zbog skandala koji joj je ugrozio reputaciju i zbog kojeg je njen izvršni direktor Mark Zakerberg svjedočio u aprilu u Kongresu SAD o podacima korisnika koje je kompanija učinila dostupnim trećim licima.



Krajem maja je svjedočio i u Evropskom parlamentu gdje se i izvinio zbog načina na koji je Fejsbuk korišćen za proizvodnju lažnih vijesti i miješanja u izbore.



Fejsbuk je saopštio da je britanska kompanija Kembridž analitika, kompanija koja je savjetovala američkog predsjednika Donalda Trampa u izbornoj kampanji 2016, došla do ličnih podataka 87 miliona korisnika. Kembridž analitika, koja je u maju prestala da radi, saopštila da je došla do podataka samo 30 miliona ljudi.



Skandal je otkriven pošto je nekadašnji radnik Kembridž analitike Kristofer Vajli rekao da su podaci korisnika Fejsbuka kompromitovani putem aplikacije "Ovo je tvoj digitalni život", kviza o ličnosti u kojem je učestvovalo 270.000 ljudi.



Aplikacija međutim nije prikupljala samo podatke od učesnika kviza već, zahvaljujući slabim ograničenjima na Fejsbuku, i podatke od njihovih prijatelja, uključujući detalje koje oni nijesu namjeravali da dijele javno.

