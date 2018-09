"Florens" prijeti istočnoj obali SAD

Uragan Florens ojačao je danas tokom prelaza preko Atlantskog okeana do potencijalno razorne kategorije četiri s vjetrovima blizu 195 kilometara na sat, javili su stručnjaci američkog Nacionalnog centra za uragane.

Snaga uragana ranije danas je porasla na kategoriju tri ali podaci iz letjelica koje prate uragane navode da brzo postaje snažniji dok se kreće preko toplih voda Atlantskog okeana.

Satellite images show 3 Atlantic hurricanes (from left to right):



• Category 4 Florence: Expected to approach Carolinas with 150 mph winds



• Category 1 Isaac: Expected to reach Lesser Antilles near or at hurricane strength



• Category 2 Helene: No current threat to land pic.twitter.com/Shf6p4rwli