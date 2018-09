Florens sve bliže: Prijete poplave i obilne kiše, u opasnosti deset miliona ljudi

Uragan Florens usporava kako se približava istočnoj obali SAD, ali njegov udar na Sjevernu Karolinu neće nimalo oslabiti.

Očekuje se da će izazvati opasne poplave, rekao je direktor Nacionalnog centra za uragane Ken Grejem.

Prema njegovim riječima, oblasti koje pogode čak i slabiji vjetrovi na obodima uragana mogle bi satima da budu na udaru obilnih kiša, prenosi AP.

Foto: Reuters

Ukoliko se Florens danima zadrži duž obale, poplave bi mogle da zahvate najmanje tri kilometra površine ka unutrašnjosti kopna, upozorio je Grejem.



Florens je sada klasifikovan kao uragan druge kategorije s vjetrovima brzine do 175 kilometara na čas.



Nacionalni centar za uragane SAD saopštio je da će vjetrovi uragana doseći i do 315 kilometara od njegovog centra, zbog čega će biti ugrožen veći dio istočne obale SAD.



Procijenjeno je da je deset miliona ljudi u opasnosti od uragana. Očekuje se nadolazak mora i do 13 metara, kao i do 75 centimetara kiše.

Neki su već u skloništima Foto: Reuters

Zvaničnici u Južnoj i Sjevernoj Karolini zatvaraju luke pred naletom uragana Florens koji se približava njihovim obalama. U Sjevernoj Karolini su za komercijalni saobraćaj zatvorene luke Vilmington i Morhed, dok je u Južnoj Karolini zatvorena luka u Čarlstonu za prevoz kontejnera, prenosi AP.



U međuvremenu, predsjednik SAD Donald Tramp ponovio je da je zaštita života najviši prioritet i pozvao one koji žive na putu uragana da se evakuišu.



On je dodao da bi Florens mogao biti "jedan od najjačih uragana koji su ikada pogodili Istočnu obalu".

Foto: Reuters

Više od deset miliona stanovnika u tri američke države upozoreni su na opasnost od uragana Florens, saopštila je američka Nacionalna meteorološka služba. Elektroprivredna kompanija "Djuk enerdži" saopštila je da bi zbog uragana bez struje moglo da ostane tri četvrtine od njihovih četiri miliona korisnika u Južnoj i Sjevernoj Karolini, prenosi AP.



Kompanija je takođe upozorila da bi prekid u snabdijevanju strujom mogao da potraje nedjeljama.

JWPlayer video mesto

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)