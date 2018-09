FOTO "Putin Pinokio": Privedeno 150 na protestima zbog reforme penzija

Ruska policija privela je danas oko 150 ljudi na protestima koji se održavaju širom zemlje zbog nepopularne reforme penzija.

Policija je na području cijele zemlje privela više od 150 demonastranata dok su u pojedinim mjestima zabranjeni protesti na poziv ruskog opozicionara Alekseja Navaljnog koji je trenutno u zatvoru.

Foto: Reuters

U Moskvi se okupilo oko 2.000 ljudi pod jakim policijskim nadzorom, javila je agencija Frans pres na licu mjesta i dodala da demonstranti uzvikuju "Putine, lopove".

U Sankt Peterburgu je bilo oko 1.000 ljudi koji su vikali "Sramota".

Foto: Reuters

Ruske vlasti mjesecima se suočavaju s nezadovoljstvom građana zbog pomjeranja starosne granice za odlazak u penziju.

Ruska vlada u junu je predložila parlamentu da se počev od 2019. do 2028. godine fazno stigne do odlaska u penziju sa 65 godina za muškarce, a do 2034. godine sa 63 godine za žene. Prosječna penzija u Rusiji iznosi oko 14.000 rubalja (230 dolara) mjesečno.

Foto: Reuters

Godine za penzionisanje određene su u Rusiji 1932. godine, u sovjetsko doba, i nikad od tada nisu mijenjane. Ruska starosna granica za penzionisanje spada među najniže na svijetu: 55 godina za žene i 60 za muškarce.

Današnji protesti održavaju se na poziv Navljanog koji izdržava zatvorsku kaznu od 30 dana zbog organizovanja sličnih protesta u januaru.

