Gdje će se sastati Tramp i Kim Džong-un: Singapur, Kuća mira...

Američki predsjednik Donald Tramp izrazio je večeras uvjerenje da će biti održan istorijski samit s liderom Sjeverne Koreje Kim Džong Unom do početka juna, pominjući Singapur kao moguće mjesto sastanka.



"Mislim da će samit biti održan i lično mislim da će biti uspješan", rekao je Tramp potvrđujući da je Singapur na spisku mogućih mjesta sastanka.



Tramp je ponovo pomenuo demilitarizovanu zonu između dvije Koreje.



"Ima nešto što volim na tom mjestu a to je da ste baš tamo. Ako se budu stvari dobro odvijale, to će biti prilika za veliku proslavu na licu mjesta, a ne u nekoj treći zemlji", rekao je Tramp.



Američki predsjednik predložio je ranije danas selo Panmundžom, na granici Sjeverne i Južne Koreje, koja je demilitirazovana zona između dvije zemlje.

"Zar Kuća mira, na granici Sjeverne i Južne Koreje ne bi bila reprezentativnije, značajnije i trajnije mjesto susreta od neke treće zemlje? Samo pitam!", tvitovao je Tramp.

U petak je na granici dvije Koreje održan istorijski samit Sjeverne i Južne Koreje.

Lider Sjeverne Koreje Kim i predsjednik Južne Koreje Mun Džae In imali su sastanak iza zatvorenih vrata u Kući mira, gdje je 1953. godine potpisano primirje poslije Korejskog rata.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)